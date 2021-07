Samsung verlängert Mehrwertpaket Made for Germany 2021

Mit „Made for Germany – Dein Streaming Content inklusive” hat Samsung ein Mehrwertpaket etabliert und verlängert die Inhalte bis zum Ende des Jahres.

Weil die Aktion auch in diesem Jahr wieder auf große positive Resonanz gestoßen ist, werden unterschiedliche Inhalte bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Kunden, die sich im Laufe der nächsten sechs Monate für ein Aktionsgerät mit deutschem Modell-Code entscheiden, profitieren auch weiterhin je nach Aktionsgerät von kostenlosen Gutscheincodes für bis zu zwölf Monate Abo-Vergnügen bei Sky Ticket, MagentaTV, waipu.tv, HD+, Rakuten TV oder erstmals auch TVNOW PREMIUM+.2 Neben Modellen der Samsung Neo QLED 8K- und 4K-Reihe bleiben auch Produkte des Lifestyle TV-Portfolios, verschiedene UHD-Modelle und ausgewählte Soundbars Teil der Aktion.

Verlängerung für verschiedene Inhalte des beliebten Content-Pakets von Samsung: Kunden, die sich für ein Aktionsgerät mit deutschem Modell-Code entscheiden, profitieren auch weiterhin von „Made for Germany – Dein Streaming Content inklusive“. Inhalte des Programms, das ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 laufen sollte, werden bis zum Ende des Jahres und damit um sechs weitere Monate verlängert. Samsung reagiert damit auf die positive Resonanz, die dem attraktiven Mehrwertpaket vonseiten der Kunden und Handelspartner entgegengebracht wurde.

Sechs Streaming-Partner für packende Unterhaltung

„Der Erfolg unseres Programms zeigt, dass hochwertige TV-Produkte und ein umfangreiches Streaming-Angebot schlicht und ergreifend zusammengehören,“ sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung. „Vor diesem Hintergrund sind wir glücklich, unsere Kunden auch weiterhin mit unterschiedlichen Streaming-Paketen belohnen zu können und dem Handel damit ein weiteres attraktives Verkaufsargument zu bieten.“

Beim Kauf eines Aktionsgeräts mit deutschem Modell-Code, der jeweils mit GQ für German QLED und German Neo QLED oder GU für German UHD beginnt, erhalten interessierte Kunden auch dieses Mal wieder je nach Aktionsgerät Gutscheincodes für Abonnements bei Sky Ticket, MagentaTV, waipu.tv, HD+, Rakuten TV und erstmals auch TVNOW PREMIUM+, die spannende Unterhaltung auf hohem Niveau bereithalten. Die Nutzer können sich je nach Aktionsgerät auf unterschiedlichen Streaming-Content im Wert von bis zu 910 Euro freuen, die sich, soweit für das jeweilige Aktionsgerät verfügbar, von internationalen Sportereignissen über die bevorstehende Bundesliga-Saison bis hin zu Film- und Serienhighlights ihrer Wahl erstrecken.

Von Samsung Neo QLED bis hin zu Lifestyle TVs und Soundbars

Das Aktionsportfolio setzt sich neben ausgewählten UHD-TVs und Produkten der Lifestyle TV-Palette wie The Frame3, The Serif4 oder dem 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor The Premiere aus Modellen der Samsung Neo QLED 8K- und 4K-Reihe zusammen. Die Serie rund um die Flaggschiffmodelle QN900A5 und QN95A6 lockt mit hochauflösender Bildqualität, stilvollem Design und einer beeindruckenden Soundkulisse, die im Zusammenspiel mit den umfangreichen Content-Paketen eindrucksvoll zur Geltung kommt. Je nach Aktions-TV erhalten Kunden Gutscheincodes für Abonnements mit drei, sechs oder zwölf Monaten Laufzeit bei den besagten Streaming-Diensten.

Zusätzlich sind seit diesem Jahr erstmals auch 13 Soundbars von Samsung Teil der Aktion. Für den Kauf einer Soundbar der A- oder S-Serie gibt es entweder drei7 bzw. sechs8 Gutscheincodes für jeweils einen Leihfilm bei Rakuten TV kostenlos dazu – oder beim Kauf einer Q-Soundbar sechs Gutscheincodes für jeweils einen Leihfilm bei Rakuten TV sowie ein sechsmonatiges Abonnement bei Sky Ticket Cinema & Entertainment kostenlos dazu. Kunden, die sich sowohl für einen TV als auch für eine Soundbar aus dem Aktionsportfolio entscheiden, erhalten darüber hinaus einen weiteren Vorteil in Form einer Wandhalterung – und das selbst dann, wenn die Einkäufe zeitlich unabhängig voneinander getätigt werden.9

Aktivierung bequem per Samsung Promotion App über den TV

Die erhaltenen Gutscheincodes lassen sich ganz einfach über die Samsung Promotion App auf dem Aktions-TV aktivieren. Für den Abruf der Codes ist ein Samsung Account sowie eine Internetverbindung notwendig. Nach Bestätigung und Login des Samsung Accounts startet der Download des jeweiligen Gutscheins automatisch. Anschließend erfolgt zur Registrierung des Abonnements eine Weiterleitung auf die jeweilige Seite des Partner-Angebotes. Käufer einer Aktions-Soundbar werden über die Aktionsseite samsung.de/madeforgermany zum Promotool weitergeleitet und müssen das Gerät dort mit der Seriennummer registrieren.

Die Verlängerung von Inhalten der Aktion „Made for Germany – Dein Streaming Content“ läuft bis zum 31. Dezember 2021. Alle Bedingungen im Detail und eine ausführliche Liste der teilnehmenden Geräte und der Verfügbarkeit des Streaming-Contents gibt es auf:

www.samsung.com/de/offer/madeforgermany/

www.samsung.de