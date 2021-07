Der Breitbandlautsprecher des Bluetooth Nackenbügel-Lautsprecher SRS-NB10 von Sony sorgt für einen hochwertigen, direkt auf den Nutzer ausgerichteten Klang.

Um das Arbeiten im Homeoffice noch einfacher zu machen, bringt Sony jetzt einen neuen Bluetooth Nackenbügel-Lautsprecher auf den Markt – den SRS-NB10. Der SRS-NB10 liegt bequem auf den Schultern auf, kann den ganzen Tag getragen werden und ermöglicht es, komfortabel Konferenzgespräche zu führen oder Musik zu hören – und das im Sitzen, Stehen oder Gehen.

Klar und deutlich hören

Bei der Arbeit zu Hause oder im Büro treten oft Ablenkungen oder Hintergrundgeräusche auf, die virtuelle Meetings stören können. Der SRS-NB10 ist perfekt auf Online-Konferenzen zugeschnitten und trägt dazu bei, dass jedes Meeting reibungslos verläuft.

Der SRS-NB10 ist mit einer Breitband-Lautsprechereinheit ausgestattet, die nach oben abgewinkelt ist, sodass der Klang ganz auf den Träger ausgerichtet ist. Passivradiatoren, die auf der Rückseite des Geräts eingebettet sind, verstärken den Bass, um einen ausgewogenen Klang zu gewährleisten. Auch wenn andere Personen im Raum sind, kann der Nutzer jedes Wort seiner Gesprächsteilnehmer gut verstehen, ohne die Lautstärke hochdrehen zu müssen. So werden Kollegen, Mitbewohner oder Familienmitglieder nicht gestört.

Der SRS-NB10 gewährleistet eine klare Audioausgabe, damit wichtige Gespräche störungsfrei ablaufen. Ganz gleich, was ringsum vor sich geht – dank Precise Voice Pickup Technologie können alle Teilnehmer den Nutzer deutlich hören. Mit zwei hochwertigen Richtmikrofonen (Beamforming) und fortschrittlicher Audiosignalverarbeitung minimiert der SRS-NB10 Rückkopplungen und Echos und sorgt für kristallklare Sprachqualität.

Das Mikrofon lässt sich bei Telefonkonferenzen mit einem einfachen Klick auf die MIC-Mute-Taste stummschalten. Ebenso einfach ist die Lautstärkeregelung: Der Nutzer braucht nur die seitlich angebrachten Lautstärketasten am SRS-NB10 zu berühren, um die Lautstärke einzustellen. Beim Musikhören berührt er eine weitere Taste am Bluetooth Nackenbügel-Lautsprecher um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Bequem tragbar – den ganzen Tag

Der SRS-NB10 ist nicht nur zum Arbeiten gedacht. Der Bluetooth Nackenbügel-Lautsprecher ist leicht und bequem, sitzt stets sicher und schmiegt sich so sanft an die Schultern, dass er auch nach getaner Arbeit einfach weiter getragen werden kann. Vom ersten Meeting am Morgen bis zum Musikhören beim abendlichen Kochen – der SRS-NB10 bietet Tragekomfort für den ganzen Tag.

Das flexible Band an der Rückseite hilft, die ideale Passform zu finden. Und dank des Open-Ear-Designs können die Nutzer jederzeit Anrufe entgegennehmen und bekommen trotzdem alles mit, was um sie herum geschieht.

Leistungsstark und praktisch

Auch wer viel arbeitet, muss sich beim SRS-NB10 keine Sorgen um die Akkuleistung machen. Der Bluetooth Nackenbügel-Lautsprecher bewältigt spielend einen ganzen Tag voller geschäftlicher Telefonate, Musikhören, Fernsehen und mehr. Egal wie viele virtuelle Meetings anstehen – dank einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden sind die Nutzer immer gut versorgt. Und sollte der Akku doch einmal zur Neige gehen, lässt er sich in nur 10 Minuten für bis zu einer weiteren Stunde Arbeiten oder Unterhaltung aufladen. Der SRS-NB10 ist auch mit USB Typ C kompatibel.

Darüber hinaus verfügt der SRS-NB10 über eine Multipoint-Verbindung, sodass er sich mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln lässt, beispielsweise mit einen Laptop und einem Smartphone. Wenn auf dem Laptop ein geschäftlicher Anruf eingeht, während auf dem Smartphone Musik läuft, kann das Gespräch mit einem Klick auf die Wiedergabe-/Anruftaste links am Nackenband angenommen werden. Nach dem Telefonat geht es sofort zurück zur Musik, ohne dass die Verbindung erneut aufgebaut werden muss.

Da der SRS-NB10 gemäß Schutzklasse IPX4 spritzwassergeschützt ist, können die Nutzer auch beim Abwaschen oder ähnlichen täglichen Arbeiten Musik oder ihre Lieblingssendungen hören.

Der Bluetooth Nackenbügel-Lautsprecher liefert selbst bei geringer Lautstärke einen klaren, auf den Nutzer ausgerichteten Klang. Einfach an einen Fernseher, ein Smartphone oder einen Musikplayer mit Bluetooth-Technologie anschließen und Filme, Fernsehsendungen oder Musik genießen – ohne dass die Nachbarn, Mitbewohner oder Familienmitglieder gestört werden.

Attraktives, schnittiges Design

Wer mit dem SRS-NB10 Videotelefonate führt, macht auch optisch immer eine gute Figur. Der schmale, schlichte Lautsprecher ist mit hochwertigem Stoff bezogen und sieht genauso gut aus, wie er sich anfühlt. Er ist wahlweise in Anthrazit oder Weiß erhältlich – zwei Farben, die perfekt zu jedem Homeoffice und jeder Einrichtung passen.

