Hisense präsentiert sein neues TV Line Up für die zweite Jahreshälfte und zeigt den Fernseher als modernes und vielfältiges Entertainment-Zentrum.

Erstaunliche Technologien erfüllen alle Bedürfnisse und Ansprüche – egal, ob Film- oder Sportfan, Gaming-Enthusiast oder Musikliebhaber: die neuen Hisense-Fernseher sorgen dafür, dass man Lieblingsinhalte perfekt erleben kann.

Daniel Bollers, Sales Director Consumer Electronics: “Auch wir haben gespannt auf das neue Line Up gewartet und können es kaum abwarten, die neuesten Technologien, verpackt in modernsten Designs, vorzustellen. Ob komfortable Sprachsteuerung*, Dolby Vision IQ für visuelle Perfektion, Dolby Atmos®-Technologie für immersiven Sound, IMAX® Enhanced, VIDAA OS und vielem mehr: wir bieten als Multimedia-Unternehmen einen echten Mehrwert und eine große Auswahl für jeden Zuschauer, vom Einstiegs- bis zum High End-Modell.“

Mini LED-Technologie für atemberaubende Bildqualität

Ein Hisense Mini LED-Fernseher hat mehr als 10.000 verbaute LED-Einheiten mit einer Größe von weniger als 2 mm, die eine Spitzenhelligkeit bis zu 3000 Nits erreichen können. Man sieht den Unterschied in einer wirklich besseren Bildqualität, in erstaunlichen und natürlichen Farben. Dank der Full Array Local Dimming Pro-Technologie erlebt man tiefere Schwarztöne und einen besseren Kontrast im Vergleich zu herkömmlichen LED-Fernsehern, da die dimmbaren Bereiche viel kleiner sind und eine viel granularere Kontrolle über das Bild ermöglichen. Nach dem Hisense Dual Cell ULED ist der Mini-LED die optimale Lösung, um Fernseher dünner und heller zu machen.

Umgestaltete OLED-Technologie für langanhaltende Unterhaltung

Die neuen Hisense-Fernseher mit OLED-Technologie bieten eine überraschend hohe Lichtdurchlässigkeit und eine geringe Reflexion, denn sie haben einen Anti-Glare-Wert von nur 1,2 % im Vergleich zu den bisherigen 2 %. Darüber hinaus verhindert der kontinuierlich verbesserte Hisense Softwarealgorithmus Pixeleinbrenneffekte, was eine verlängerte Produktlebensdauer ermöglicht, bei der die Farben kräftig und lebendig bleiben.

High End ULED mit Quantum Dot-Technologie und Spitzenhelligkeit

Der ULED TV, basierend auf Quantum Dot-Technologie, erzielt höchste Farbreinheit, denn mit über 1 Milliarde naturgetreuer Farben wird die Realität nahezu greifbar. Kein Detail geht verloren, während Ultra HD-Premium außergewöhnliche 4K-Klarheit bietet. Eine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits sorgt für hervorragende Bildqualität.

Verbesserte Optimierung der Bildqualität

Das neue Hisense TV Line Up ist mit verschiedenen Bildoptimierungstechnologien ausgestattet, die ein möglichst lebendiges, perfektes und fesselndes Seherlebnis bieten. AI Picture Optimisation und Dolby Vision IQ optimieren und passen die Bildqualität dynamisch und intelligent an, während das zertifizierte IMAX® Enhanced-Programm von IMAX- und DTS®-Ingenieuren und Hollywoods führenden Technikspezialisten die höchsten Leistungsanforderungen für das beste Filmerlebnis aller Zeiten garantiert. Dank des Filmmaker-Modus werden Filme und Fernsehsendungen immer so gesehen, wie es die Filmemacher beabsichtigt haben.

Mit einem größeren Bild kommt ein größeres Soundsystem

Die neuen Hisense-Fernseher beeindrucken mit der Dolby Vision-Atmos®-Technologie, die jeden visuellen Inhalt intelligent mit einem unglaublichen Klangerlebnis optimiert. Mit den eingebauten Mehrkanal-Lautsprechern (Multi Channel Surround) ist der Klang noch realistischer und kraftvoller und bietet eine Welt des realistischen Kinoerlebnisses. Egal, wo man im Raum sitzt, man hört in jedem Moment den perfekten Klang.

Zeit, einen neuen Fernseher zu kaufen? Mit dem neuen Hisense Line Up findet sich der richtige Fernseher für jedes Zuhause.Vom atemberaubenden Mini LED 4K U9 oder dem unglaublichen OLED 4K A9 bis zum beeindruckenden ULED 4K U8, QLED A7 und vielen mehr.

