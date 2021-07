Die JBL Quantum Kopfhörer rocken das Home Office und unterstützen den Anwender bei der Bewältigung aller Herausforderungen bei der Arbeit und in der Freizeit.

Seit gut einem Jahr sitzen zahlreiche Menschen im Home Office. Während einige darauf warten, dass die Welt ihre Türen wieder öffnet, setzen andere auch in Zukunft vermehrt auf flexibles Arbeiten von Zuhause. Mit dem unglaublichen Sound der JBL Quantum Gaming-Headsets, unterstützt JBL diese Anwender bei den täglichen Herausforderungen wie virtuellen Meetings und Konferenzen im Home Office oder Home Schooling. Wer den Meeting-Marathon hinter sich gebracht hat und anschließend seinen Feierabend genießen möchte, findet bei den Headsets von JBL den perfekten Partner für ein Gaming-Duell. Die JBL Quantum Serie lässt ihre Nutzer dabei vollkommen in ihr Spiel eintauchen und neue Farb- und Klangwelten erleben.

Laut einer Studie von Ipsos Mori sind sowohl die Spielzeit als auch die Ausgaben für Videospiele im Laufe des Jahres 2020 gestiegen. 30 Prozent der Gamer gaben dabei an, dass sie sich durch das Spielen weniger isoliert fühlen. Mit präzisem Sound können Zocker in ihre Spiele eintauchen, mit Freunden chatten und störende Umgebungsgeräusche einfach ausblenden. Die JBL Quantum-Reihe wurde dabei für ein absolut authentisches Klangerlebnis entwickelt und sie verstärkt hörbare Details mit punktgenauer Präzision. So entsteht der beeindruckende Sound, der einen echten Wettbewerbsvorteil verspricht. Ob PC-Liebhaber oder Konsolen-Fan, FPS oder Battle Royale, JBL Quantum bietet für jeden etwas und hilft dabei, sich nach der Arbeit richtig in das Spiel zu vertiefen. Darüber hinaus bietet die Serie viele weitere Nutzungsmöglichkeiten und kann den Alltag im Home Office durch zahlreiche Funktionen erleichtern.

Präzise Sprachwiedergabe

Die fortschrittliche Technologie zur Echounterdrückung im Inneren der JBL Quantum Headsets sorgt dafür, dass Worte klar und deutlich gehört werden. Egal ob im virtuellen Gespräch mit Kollegen oder als Teilnehmer in einer Vorlesung, Kommunikationsprobleme sind dank eines sprachfokussierten, abnehmbaren Boom-Mikrofons kein Grund mehr zur Sorge. Nur Zuhörer? Kein Problem, das Boom-Mikrofon ist individuell anpassbar und abnehmbar. Einfach auf die Mute-Taste drücken und das Mikrofon ist automatisch abgeschaltet.

Frei von Ablenkungen

Wer nicht allein wohnt, kennt das Problem, dass ungestörtes Arbeiten oftmals schwierig sein kann. Virtuelle Lehrveranstaltungen der Kinder, Business-Telefonate der Mitbewohner oder die Gartenarbeit des Nachbarn können bei der Konzentration stören und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Hier können die Headsets JBL Quantum ONE und JBL Quantum 800 Abhilfe leisten. Die Headsets sind mit aktivem Noise-Cancelling ausgestattet, welches störende Hintergrundgeräusche eliminiert. Bei der Arbeit und beim Zocken!

Ergonomisches Design

Das Tragen von Kopfhörern über einen längeren Zeitraum ist für viele nicht nur unangenehm, sondern kann körperliche Folgen wie Verspannungen oder Schmerzen nach sich ziehen. Die JBL Quantum-Serie wurde speziell für eine lange Nutzungsdauer entwickelt, weshalb der Kopfbügel besonders leicht ist und die Memory Foam-Ohrpolster mit luftdurchlässigem und hochwertigem Leder ummantelt sind. Das Headset bietet somit auch bei längeren Meetings oder einer längeren Gaming-Session einen dauerhaft hohen Tragekomfort.

Verstärkt den Augenblick

Gamer tauchen noch tiefer ins Spiel ein. Sound bewegt sich normalerweise auf einer horizontalen Ebene. Die Sound-Algorithmen von JBL heben virtuelle Erlebniswelten hingegen in neue Dimensionen, indem sie Overhead-Kanäle hinzufügen. Das Ergebnis ist JBL QuantumSURROUNDTM, eine Soundtechnologie, die von der PC-Software JBL QuantumENGINETM unterstützt wird. Diese erzeugt eine weiträumigere, realistischere Soundkulisse und kommt in den Headsets JBL Quantum 300, 400, 600 und 800 zum Einsatz.

Geschärfte Sinne

Das Flaggschiff JBL Quantum ONE bringt den Sound auf das nächste Level und ist mit der exklusiv von JBL entwickelten QuantumSPHERE 360TM Soundtechnologie ausgestattet. Die Head- Tracking-Sensoren und der Raumklang wurden mit Spielern aus der ganzen Welt getestet, um visuelle Objekte präzise zu lokalisieren und mit ihren Lauten zu verknüpfen. Jede Bewegung in der Umgebung wird so präzise wahrgenommen wie noch nie zuvor.

Perfekter Partner

Die komplette JBL Quantum-Serie ist für den PC optimiert, mit dem JBL Quantum ONE als ultimatives, auf den PC zugeschnittenes Gaming-Headset. Alle Modelle der Serie lassen sich mit Konsolen und Smartphones kombinieren. Darüber hinaus sind die Headsets mit Discord, TeamSpeak und Skype kompatibel. Mit den JBL Quantum-Modellen hört das ganze Team alle Kommandos klar und deutlich, ganz gleich, ob Verstärkung gerufen oder die eigene Leistung bejubelt werden soll.

Die Preise für die JBL Quantum-Serie liegen je nach Modell zwischen 39,99 EUR und 249,00 EUR.

www.jbl.com