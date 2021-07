CES Las Vegas: 2022 mit Raumfahrt- und Lebensmitteltechnologien

Die Consumer Technology Association (CTA) kündigte jetzt an, dass die nächste Consumer Electronic Show (5. bis 8. Januar 2022 in Las Vegas) zwei neue Kategorien einführen wird – Space Tech und Food Tech.

Die jeweiligen Aussteller werden Innovationen präsentieren, die diese Branchen vorantreiben, und führende Persönlichkeiten sollen über die Fortschritte und die globalen Auswirkungen dieser Sektoren sprechen.

Innovative Technologien verbessern die Möglichkeiten für die Erforschung des Weltraums und die Lebensbedingungen im All. Diese Fortschritte schaffen neue Kommunikationsdienste und eröffnen Möglichkeiten für neue Anwendungen in der Biologie, der menschlichen Gesundheit und mehr. Fortschritte in der Lebensmitteltechnologie werden ebenfalls in Las Vegas zu sehen sein. In dieser Kategorie geht es um Landwirtschaft, innovative Zutaten, Mahlzeitensets und -lieferungen, Ernährung, pflanzliche Proteine, Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit, vertikale Landwirtschaft und mehr. „Jedes Jahr präsentiert die CES die neuesten Innovationen aus etablierten und aufstrebenden Technologiesektoren – und alles dazwischen“, betont Karen Chupka (Foto), Executive Vice President, „Technologie treibt die Raumfahrt- und Lebensmittelindustrie zu neuen Höhen, und die CES ist die perfekte Plattform, um dieses Wachstum zu präsentieren und unsere Branchen zusammenzubringen.“

www.ces.tech