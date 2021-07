Samsung verlängert Aktionswochen für TVs und Soundbars

Samsung verlängert die attraktiven Heimvorteil-Angebote im Rahmen der Samsung Connected Living Kampagne „Dein Heimvorteil“.

Wer sich noch ein Stück mitreißende Fußballstadion-Atmosphäre mit dem passenden Sound in die eigenen vier Wände holen möchte, kann beim Kauf eines ausgewählten TV oder einer Soundbar noch starke Deals zum Fußball-Sommer sichern.

Der Ball rollt weiter, der Fan-Gesang im Stadion erzeugt Gänsehaut und Freudenschrei vor den TVs: Europa befindet sich wieder im kollektiven Fußball-Fieber. Als Technologiepartner des DFB ist Samsung am 1. Juni mit der Samsung Connected Living Kampagne „Dein Heimvorteil“ gestartet. Ein Kampagnenfilm zeigt die vielfältigen Möglichkeiten des Samsung Smart-Home-Portfolios im Zusammenspiel mit einem individuellen Fußballerlebnis. Den „Best Match“ für beeindruckende Bild- und Soundqualität liefert das harmonische Duo aus dem Samsung Smart TV und der passenden Soundbar.

TV- und Soundbar-Deals für Neulinge im Connected Living Team

Die attraktiven Angebote im Rahmen der aktuellen Samsung Connected Living Kampagne „Dein Heimvorteil“ bieten Nutzern die Möglichkeit, den ersten Schritt in ein intelligent vernetztes Zuhause zu unternehmen und bei der Aufstellung ihrer eigenen Smart-Home-Mannschaft mit starken Deals zu sparen. Für seine Kunden verlängert Samsung die Heimvorteil-Angebote.1 Bei ausgewählten TV- und Soundbar-Modellen können sie beim Kauf eines Aktionsgeräts eine Gratis-Zugabe erhalten.

So können sich Käufer eines Samsung Neo QLED TV GQ85QN95A2 gleich zweimal freuen: Dank integrierten Quantum 4K-Prozessor liefert der Smart TV gestochen scharfe Bilder mit hohen Kontrastwerten – und im Aktionszeitraum gibt es sogar noch ein Galaxy S21 Ultra 5G gratis dazu. Für die passende Klangkulisse zuhause sorgt die Q-Soundbar HW-Q950A. Kunden erhalten beim Kauf der Aktions-Soundbar ein gratis Galaxy A51 als Zugabe.3

Neben den Samsung QLED und Neo QLED Modellen ist auch das Lifestyle TV-Portfolio weiterhin Teil der Aktion. Wer Fußballspiele, Filme und Serien in Übergröße genießen möchte, kann sich für The Premiere entscheiden. Der Ultra-Kurzdistanz-Projektor erzeugt ein Bild mit bis zu 130 Zoll Bilddiagonale, verfügt über das Tizen Smart TV-Betriebssystem und ein kraftvolles integriertes Soundsystem. Käufer eines The Premiere erhalten bis zum 18. Juli noch ein Galaxy S20 FE Smartphone als Gratis-Zugabe.

Oder soll es doch lieber nach draußen gehen? Mit The Terrace lässt sich der Fußball-Sommer unter freiem Himmel auch bei Regen, Staub oder Sonnenlicht gemeinsam genießen. Dank IP55 Zertifizierung4 ist der Outdoor-TV vor Wasser und Staub geschützt und der besonders lichtstarke Bildschirm zeigt auch bei hellem Sonnenlicht noch ein kontraststarkes und lebendiges Bild. Wie auch bei The Premiere freuen sich Kunden des The Terrace bis zum 18. Juli noch über ein Galaxy S20 FE als Zugabe.

Abwechslungsreiche Momente erleben

Abgerundet wird das Angebot mit dem Made For Germany Paket. Zu jedem 2021er Aktions-TV gibt es spannenden Streaming-Content inklusive. Kunden erhalten je nach Aktionsgeräte Content in einem Wert von bis zu 1.042 Euro. Das umfangreiche TV-Entertainment Paket umfasst Partner wie Sky Ticket, HD+ und waipu.tv. Aufregende Sportinhalte a gehören ebenfalls soweit für das jeweilige Aktionsgerät verfügbar zum Angebot des Content-Pakets.5

Der Aktionszeitraum der „Heimvorteil-Angebote“ für TVs und Soundbars verlängert sich noch bis zum 18. Juli 2021. Registrierungen der erworbenen Produkte sind bis zum 31. August 2021 online möglich.

Bei Fragen zum Registrierungsprozess können sich Kunden unter der Telefonnummer 06196 / 77555 – 12 oder per E-Mail an aktionen@samsung.de an unseren Support wenden.

