Drei neue Modelle im LG Soundbar Line-Up 2021

LG Electronics (LG) komplettiert sein Soundbar Line-Up 2021 und bringt drei neue Modelle auf den Markt.

Seitliches Medienpanel der LG Soundbar DG 1 mit USB-Anschluss

Die neuen Soundbars ermöglichen hochwertige Klangerlebnisse, einfache Anschlussmöglichkeiten, ein breites Spektrum an Funktionen und komfortable Bedienung. Ihr modernes, stilvolles Design wurde als klangstarke Ergänzung zu jedem Fernseher konzipiert und fügt sich hervorragend in die Wohnzimmerlandschaft ein.

Die LG Soundbar DG1 ist ein Dolby Atmos®-fähiges und 360 Watt starkes 3.1-Soundsystem. Im Stil des edlen Gallery-Designs der OLED evo G1-Fernseher und mit identischer Breite zum 55-Zoll Model eignet sich die Soundbar perfekt für Ihr stilsicheres Heimkino. Die Montage erfolgt passend an der Wand unter dem Fernseher oder horizontal mittels Haltelösung. Ferner ist die DG1 Hi-Res Audio-zertifiziert, was eine verlustfreie Wiedergabe bei 24bit/96kHz mit all der Lebendigkeit und den Nuancen der originalen Studioaufnahmen garantiert.

Kompakt aber klangstark, die LG Soundbar DQP5

Die LG Soundbar DQP5 ist ein 3.1.2-Soundsystem mit 320 Watt, welches Dolby Atmos® unterstützt. Für ein besonderes Klangerlebnis sorgt die Meridian Technologie, die im Musikmodus einen klaren Sound, starke Bässe und eine außergewöhnlich authentische Audioerfahrung bietet. Ein Low Vibration Subwoofer sorgt dabei dafür, dass lästige Erschütterungen der Umgebung auf ein Minimum reduziert werden – bei gleichbleibender Qualität des Sounds. Mit ihrer kompakten Größe und dem modernen Design wird sie zum Herzstück jeder Heimkinoanlage. Neu ist auch die umweltfreundliche und zu 100% recycelbare Verpackung, die ganz im Zeichen des Vorhabens von LG steht, dazu beizutragen, Umweltverschmutzung durch Plastikmüll langfristig zu reduzieren.

Die LG Soundbars DG1 und die DQP5 unterstützen neben Dolby Atmos® auch DTS:X für dynamischen dreidimensionalen Klang. Mit Dolby Vision®-Kompatibilität via 4K-Passthrough sorgen die neuen Modelle auf diese Weise für ein echtes Kinoerlebnis zuhause. Ferner erlauben die beiden Soundbars den Anwendern, die Vorteile der AI Sound Pro-Funktion von diversen LG TVs nutzen zu können. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar via TV Sound Mode Share wiedergegeben, wodurch die überlegene Audioverarbeitungsleistung von AI Sound Pro auf die leistungsfähigeren Lautsprecher der neuen Soundbars übertragen wird.

Soundbar LG DSP2 mit 100 Watt und 2.1 Surround

Die LG Soundbar DSP2 ist ein 100 Watt starkes 2.1-Soundsystem mit integriertem Subwoofer und einem weiten Spektrum an Funktionen für komfortable Bedienung. Neben TV Sound Share unterstützt die DSP2 Soundbar LG SIMPLELINK (HDMI CEC) sowie LG Sound Sync (via Bluetooth und optischem Kabel). Zudem kann die Soundbar via Smartphone gesteuert werden und unterstützt Playback vom Mobilgerät.

Weitere Informationen über die Soundbars von LG hier:

https://www.lg.com/de/soundbars.

Spezifikationen der neuen Soundbars von LG: