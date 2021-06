Samsung Business-Monitor und Smart TV in 43 und 24 Zoll

Das Samsung Lineup umfasst nun ein größeres 43 Zoll Modell mit UHD-Auflösung und die Modellvariante M5 mit FHD-Auflösung ist jetzt in 24 Zoll erhältlich.

„Viele Menschen auf der ganzen Welt verbringen zu Hause viel Zeit am Bildschirm – mit Arbeiten, Lernen und Spielen“, sagt Michael Vorberger, Head of B2B & B2C Sales, Professional Display Solutions & Consumer Displays bei Samsung Electronics GmbH. „Der Smart Monitor ist unsere technologische Antwort auf ein Leben, in dem Arbeit und Freizeit immer mehr Hand in Hand gehen und Wohn- und Arbeitsräume miteinander verschmelzen. Mit dem erweiterten Lineup bieten wir weitere Größen- und Designvarianten für die unterschiedlichen Anforderungen.“

Smart Monitor M7 in 431 Zoll (Modell: S43AM704) – Das Flaggschiffmodell, der Smart Monitor M7, ist neben der bereits erhältlichen 321 Zoll Version nun auch in einer größeren 431 Zoll Variante auf dem Markt. Ausgestattet mit einem 4K-Display verwandelt sich der M7 von einem zuverlässigen Arbeitsgerät in ein Entertainment-Hub mit vorinstallierten Content-Streaming-Apps5, Lautsprechern und HDR10-Funktionen. Darüber hinaus kommt das neue Modell mit einer solarbetriebenen All-in-One-Fernbedienung, die sich durch Sonnenlicht in Innenräumen, Glühlampen oder über einen USB-C-Anschluss aufladen lässt.

Smart Monitor M5 in 272 Zoll und 323 Zoll in Weiß (Modell: S32AM501/S27AM501) – Die Modelle M5 in 272 und 323 Zoll sind nun auch in einem eleganten Weißton erhältlich.

Den Samsung Smart Minitor M5 mit 27 und 32 Zoll gibt es auch in Weiss

Smart Monitor M5 in 242 Zoll (Modell: S24AM506) – Außerdem wird das Smart Monitor Lineup um den M5 in 242 Zoll erweitert. Durch seine kompakte Größe ist er ideal für alle, die auf dem Schreibtisch wenig Platz haben.

Neben zusätzlichen Größen- und Designvarianten stellt Samsung auch eine Reihe neuer Funktionen vor. So bietet TV Plus eine große Auswahl an kostenlosen Live- und On-Demand-Inhalten, die ohne Download oder Anmeldung abgerufen werden können. Darüber hinaus gibt Universal Guide Inhaltsempfehlungen, die auf einer Analyse der persönlichen Präferenzen und Sehgewohnheiten des Nutzers basieren, sodass angepasste Vorschläge für beliebte Streaming-Apps gemacht werden können. Der Sprachassistent unterstützt neben Bixby nun auch Services externer Anbieter. Und die Fernzugriffsfunktion wird auf „PC on Screen“ erweitert, was eine einfache und sichere Verbindung zwischen dem Smart Monitor und kompatiblen externen PCs ermöglicht.

Die neuen Modelle bieten darüber hinaus die von den Vorgängern bekannten zahlreichen Anschlussmöglichkeiten für PCs und Smartphones: Nutzer können ihre persönlichen mobilen Geräte per USB und Bluetooth sowie über Samsung DeX, Tap View6, Mirroring oder Apple AirPlay 2 verbinden.

Die Smart Monitore unterstützen zudem Microsoft-365-Anwendungen7, sodass Nutzer dank integriertem WLAN auch ohne PC-Verbindung Dokumente anzeigen, bearbeiten und bequem in der Cloud speichern können. Gleiches gilt für den Entertainment-Hub: Die direkte Verbindung zum Internet ermöglicht es, auch ohne ein externes Gerät Lieblingsfilme und -serien zu streamen.

http://www.samsung.de

Samsung präsentiert neue Galaxy Tablets