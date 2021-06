Wi-Fi 6 WLAN Mesh System von D-Link

D-Link bringt ein Wi-Fi 6 WLAN Mesh System auf den Markt, das für eine lückenlose Abdeckung mit dem neuesten Wi-Fi 6 Standard im ganzen Zuhause sorgt.

Das COVR-X1862 (2er Set) bzw. COVR-X1863 (3er Set) und der Wi-Fi 6 Range Extender DAP-X1860 ermöglichen anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen von 4K-Streaming über Gaming mit der neuesten Konsolengeneration bis hin zu Videotelefonie. Beide Geräte punkten mit kombinierten Dual-Band-WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s. Die Access Points der beiden Covr-Sets erzeugen jeweils eigene WLAN-Netze und sorgen so für eine nahtlose Mesh-WLAN-Abdeckung von bis zu 420 bzw. 600 Quadratmetern. Nutzer profitieren an jedem Ort des Zuhauses stets von der maximal verfügbaren Bandbreite. Mit dem DAP-X1860 im praktischen Stecker-Design lässt sich das Netzwerk blitzschnell auf bis zu 185 Quadratmeter erweitern.

Lückenloses Wi-Fi 6 Mesh WLAN

Die AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 Systeme sind mit der neuesten Wi-Fi 6 Technologie ausgestattet und sorgen für kombinierte Dual-Band-WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s. Jeder Access Point erzeugt dabei sein eigenes exklusives Netz. So bieten sie eine nahtlose Konnektivität auch in Haushalten mit hoher Gerätedichte und eignen sich perfekt für unterbrechungsfreie Online-Aktivitäten, wie 4K-Streaming, (VR-)Gaming und Videotelefonie. Auch für den Einsatz im Homeoffice passen die Mesh-Systeme ideal. Funklöcher gehören damit der Vergangenheit an. Das Set ist wahlweise mit zwei oder drei Access Points erhältlich und gewährleistet eine WLAN-Abdeckung von bis zu 420 bzw. 600 Quadratmetern. Darüber hinaus lassen sich weitere Access Points hinzufügen, um die Fläche zusätzlich zu erweitern.

Ein 5 GHz-Modul mit Transferraten von bis zu 1.200 Mbit/s sowie ein 2,4 GHz-Modul mit bis zu 574 Mbit/s sorgen für einen aggregierten Datendurchsatz von 1.800 Mbit/s. Mithilfe der Multi-User-MIMO-Technik (MU-MIMO) wird jedem Endgerät pro Access Point immer die maximal verfügbare Bandbreite zugeteilt. OFDMA- und BSS-Coloring-Technologien sorgen zudem für eine möglichst effiziente Nutzung der verfügbaren Netzwerkkapazitäten. Darüber hinaus nutzen beide Systeme die Smart-Roaming-Technologie, die kontinuierlich die WLAN-Signalstärke im gesamten Netzwerk scannt und Geräte automatisch mit dem Covr-Point mit dem stärksten Signal verbindet. Für noch schnelleres Internet sorgt ein Gigabit-Ethernet-Port in jedem Access Point, mit dem sich Geräte wie Spielekonsolen oder Smart-TVs auch per Kabel mit dem Netzwerk verbinden lassen. Die neueste WPA3-Verschlüsselungstechnologie gewährleistet eine hohe Sicherheit.

Schnelle Erweiterung des WLANs

Das eigene WLAN flexibel und unkompliziert erweitern, ist ebenfalls mit dem neuen AX1800 Mesh Wi Fi 6 Range Extender DAP X1860 möglich. Im praktischen Stecker-Design punktet er mit schnellen Datenraten von bis zu 1,8 Gbit/s und einer Wi-Fi-6-Abdeckung von bis zu 185 Quadratmetern. Dualband mit 1.200 plus 574 Mbit/s, 1.024 Quadraturamplitudenmodulation und OFDMA sowie MU-MIMO sorgen für eine effiziente Nutzung der vorhandenen Bandbreite und für hohe Geschwindigkeiten – auch wenn mehrere Geräte gleichzeitig im WLAN sind, beispielsweise im Smart Home. Gleichzeitig wird das Netzwerk vor Überlastung geschützt. Im Zusammenspiel mit kompatiblen D-Link Mesh Wi-Fi 6 Routern lässt sich auch hiermit ein nahtloses Mesh-WLAN erzeugen. WPA3-Wi-Fi-Sicherheit mit 128-Bit-Verschlüsselung schützen das Netzwerk vor unbefugten Zugriffen. Der DAP-X1860 ist mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit. Dank WPS-Taste lässt er sich spielend einfach konfigurieren und dank der intelligenten LED-Leuchte zur Anzeige der WLAN-Signalstärke ideal positionieren. Ein Gigabit-Ethernet-Port ermöglicht die zusätzliche Konnektivität per Kabel. Der DAP-X1860 fügt sich dank des platzsparenden Designs nahtlos in verschiedene Räumlichkeiten ein und lässt sich bei Bedarf auch an der Wand montieren.

Einfache Einrichtung und flexible Einbindung ins Smart Home

Beide Wi-Fi 6 Lösungen können mithilfe der kostenlosen D-Link Wi-Fi App konfiguriert werden, die für Android- oder iOS-kompatible Geräte verfügbar ist. Sowohl das neue COVR-X1862/COVR-X1863 als auch der DAP-X1860 unterstützen die Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant. So können Nutzer ihr WLAN zuhause auch per Smart Speaker steuern und mit anderen Smart-Home-Anwendungen verknüpfen. Darüber hinaus punkten die beiden Covr-Sets mit einer profilbasierten Kindersicherung, mit der sich Geräte den Profilen von Familienmitgliedern zuordnen lassen. So profitieren Nutzer von einer vollkommenen Flexibilität und Kontrolle hinsichtlich der Sperrung von bestimmten Websites, der Festlegung von Zeitplänen für den WLAN-Zugang sowie der Abschaltung des WLAN bei Bedarf.

Verfügbarkeit und Preise

Die Modelle sind ab verfügbar. Das Mesh-WLAN-Set COVR-X1862 / COVR-X1863 kostet 183,00 Euro / 275,00 Euro. Der DAP-X1860 Range Extender ist ab sofort für 88,90 Euro erhältlich.

