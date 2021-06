Bernd Gansohr neuer General Manager der Fujifilm Electronic Imaging Europe GmbH

Bernd Gansohr hat mit Wirkung zum 01. Mai 2021 die Position als General Manager der Fujifilm Electronic Imaging Europe GmbH in Kleve übernommen. Er ist in dieser Funktion zuständig für den Vertrieb, das Marketing und den Service der Fujifilm Digitalkameras in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. In seiner bisherigen Funktion als Geschäftsführer der Fujifilm Imaging Systems Deutschland in Düsseldorf wird Bernd Gansohr auch weiterhin in vollem Umfang tätig sein.