Logitech Rugged Combo 3 Touch ab sofort erhältlich

Logitech stellt das neue Rugged Combo 3 Touch vor, ein schlankes Tastatur-Case für Tablets mit integriertem Multi-Touch-Trackpad für das iPad (7. und 8. Generation).

Rugged Combo 3 Touch verfügt über fünf hilfreiche Modi, die es zum starken Begleiter im Klassenzimmer macht – sowohl beim Lehren als auch beim Lernen. Die robuste Tastatur hält auch den Ansprüchen besonders aktiver Lernumgebungen stand. Das Rugged Combo 3 Touch wurde in Zusammenarbeit mit Pädagog:innen, Lehrkräften, Administrator:innen und IT-Spezialist:innen entwickelt und hilft Schüler:innen und Lehrer:innen gleichermaßen, produktiv und mobil zu arbeiten. Es ist in Deutschland, Österreich und in weiteren ausgewählten Ländern über die ausgewiesenen Logitech- und Apple Education-Kanäle erhältlich.

Das neue Trackpad bietet eine reaktionsschnelle und zuverlässige Steuerung ganz ohne Einrichtungsvorgänge. Mit einer Tastatur und einem Trackpad können Schüler:innen, Student:innen und Pädagog:innen auf dem iPad noch produktiver arbeiten und sich mit Multi-Touch™-Trackpad-Gesten wie Streichen, Auf- und Zuziehen und Doppeltippen ihren Weg durch jede Aufgabe bahnen. So wird alles etwas einfacher, schneller und präziser als mit der direkten Steuerung mit dem Finger.

Dank dem robusten Design und der Konstruktion des Rugged Combo 3 Touch übersteht es Stürze aus bis zu 1,4 Meter Höhe und ist für die täglichen Herausforderungen in Klassenzimmern und Schulrucksäcken geeignet. Die passgenaue Hülle schützt die Vorder- und Rückseite sowie die Ecken des iPads.

Eine Hochleistungsmembran dichtet die Tastatur ab und schützt sie vor Schmutz und Missgeschicken im Klassenzimmer. Durch diese versiegelte Membranabdeckung können die Tasten auch nicht abgerissen werden. All dies trägt dazu bei, die Tastatur zu schonen, ihre Lebensdauer zu verlängern und den Reparaturaufwand für IT-Manager:innen zu minimieren. Eine ganze Reihe von iPadOS® Shortcut-Tasten bietet den Schüler:innen bequemen Zugriff auf gängige Steuerelemente wie Lautstärke und Mediensteuerung mit nur einem Tastendruck.

Die Rugged Combo 3 Touch-Tastatur nutzt die Smart-Connector-Technologie, um sich direkt mit dem iPad zu verbinden – kein Pairing erforderlich. Die Stromversorgung erfolgt direkt über das iPad, die Tastatur muss also nicht aufgeladen werden. Außerdem ist die physische Verbindung der einzige Datenübertragungspunkt, was sie zu einer sicheren Lösung für Tests und Prüfungen macht.

Damit sie immer in Reichweite und einsatzbereit sind, hat das Rugged Combo 3 Touch sogar einen praktischen Platz zum Verstauen von Apple Pencil (1. Generation) oder Logitech Crayon. Das große Asset-Tagging-Fenster auf der Rückseite des Rugged Combo 3 Touch erleichtert die Beschriftung und Verwaltung der Geräte.

Das Rugged Combo 3 Touch Tastatur-Case für die Verwendung mit dem iPad (7. und 8. Generation) ist ab sofort für 119,99 Euro verfügbar.

www.logitech.com/de-de