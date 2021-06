Varta Motion Sensor Night Light für Nachtschwärmer

Licht ins Dunkel bringt Varta mit dem neuen Motion Sensor Night Light. Die Leuchte mit Bewegungssensor lässt sich ganz einfach überall aufstellen oder anbringen.

Um sich in den eigenen vier Wänden auch bei vollständiger Dunkelheit sicher zu bewegen und gleichzeitig die Orientierung zu behalten, sind Leuchten mit Bewegungssensoren die ideale Lösung. Die Installation oder der Anschaffungspreis sind oft ein Hindernis für viele Haushalte bei der Kaufentscheidung. Das Motion Sensor Night Light schafft Abhilfe.

Passt dort, wo es gebraucht wird

Mit seinen kompakten Abmessungen ist das Motion Sensor Night Light kaum größer als ein handelsüblicher Lichtschalter. Das moderne, in weiß gehaltene, Design des Gehäuses überzeugt bereits auf der Rückseite mit durchdachten Funktionen, um die Installation in den eigenen vier Wänden so angenehm und flexibel wie möglich zu gestalten. In die Rückseite integriert ist neben Magneten für metallische Oberflächen auch eine praktische Aussparung für einen Wandhaken. Aufgrund seines geringen Gewichts kann das Motion Sensor Night Light auch über einen im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen auf dem passenden Untergrund angebracht werden. Somit lässt sich das Licht in jeder Ecke und auf jedem Untergrund platzieren. Einen entscheidenden Beitrag zur Flexibilität des Motion Sensor Night Lights trägt die Energieversorgung mithilfe von drei AAA-Batterien bei. So müssen bei der Installation keine Kabel verlegt oder versteckt werden.

Auf der Vorderseite des Motion Sensor Night Lights befinden sich die Leuchteinheit sowie der namensgebende Bewegungssensor. Eine warmweiße LED dient als Leuchtelement und sorgt mit 17 Lumen für eine angenehme Lichtquelle im Umkreis von knapp fünf Metern (4,8m), ohne zu blenden. Der Sensor reagiert auf Dunkelheit und Bewegung innerhalb von drei Metern und einem Winkel von 120 Grad. Die Lichtmodi werden über einen Schalter an der Unterseite gesteuert. Neben den Optionen das Licht permanent leuchten zu lassen oder komplett auszuschalten, aktiviert der Auto-Modus die Bewegungssteuerung des Motion Sensor Night Lights. Im Auto-Modus schaltet sich das Licht nach 30 Sekunden automatisch ab, sofern keine Bewegung im relevanten Umkreis registriert wird. Die drei AAA-Batterien bringen für insgesamt bis zu 28 Stunden Licht ins Dunkel. Das Motion Sensor Night Light hält bis zu 365 Tage, wenn die Leuchte fünfmal pro Tag für 30 Sekunden leuchtet.

Das Motion Sensor Night Light von VARTA überzeugt nicht nur durch seine Flexibilität, den Formfaktor und die praktischen Funktionen. Auch das gewohnte VARTA Qualitätsversprechen, drei Jahre Herstellergarantie sowie ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis des Motion Sensor Night Lights sind entscheidende, verkaufsfördernde Attribute am PoS. Damit trifft das Motion Sensor Night Light den aktuellen Zeitgeist, in dem die Veränderung von Wohnung und Haus einen Boom erlebt. Das Motion Sensor Night Light ist für 7,99 Euro (UVP) im Einzel- (mit Batterien) und für 12,99 Euro (UVP) im Doppelpack-Blister (ohne Batterien) erhältlich.

www.varta-consumer.de