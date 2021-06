Live dabei mit den Grundig Smart Fire TV Modellen

Grundig bietet mit seinen Smart Fire TV Fernsehern dank bester Bild- und Soundqualität sowie der integrierten Fire TV Experience Stadion-Feeling im heimischen Wohnzimmer.

Fan-Gesänge, mitjubeln, der direkte Blick aufs Spielfeld, dazu die klassische Bratwurst und ein kühles Bier – die typische Stadionatmosphäre ist für Sportfans durch nichts zu ersetzen. Doch nicht jeder Fan hat auch die Möglichkeit, live vor Ort dabei zu sein. All diejenigen, die sich auch zuhause wie live dabei im Stadion fühlen und nicht auf Gänsehautmomente verzichten wollen, können sich aber mit dem Grundig OLED Fire TV und dem Vision 8 Fire TV diese besondere Stimmung nach Hause holen.

Grundig Smart Fire TVs: smarte Entertainment-Zentralen

Die Fernseher sind wahre Allround-Talente für die Unterhaltung zuhause und sorgen damit auch in der Halbzeitpause für die richtige Stimmung: Die integrierte Amazon Fire TV Experience bietet eine große Auswahl an Apps für Streamingdienste und Mediatheken, Alexa Skills und Kanäle – und damit eine Vielzahl an Inhalten vom klassischen TV-Programm über Video-on-Demand-Filme und -Serien bis hin zu Gaming, Musik, Infotainment sowie Smart-Home-Steuerung. Mit an Bord ist außerdem Amazon Alexa, mit der sich viele Funktionen per Sprachbefehl nutzen lassen: Zwischendurch eine Pizza bestellen, das Wetter für die nächsten Tage checken, das Wohnzimmer verdunkeln oder mit Stadion-Songs für die perfekte Stimmung sorgen – all das geht ganz komfortabel mittels Aktivierung der Sprechtaste auf der Fernbedienung oder, wie beim Grundig OLED Fire TV, sogar freihändig ohne Fernbedienung. Die (Fernfeld-) Sprachsteuerung kann auf Wunsch jederzeit deaktiviert werden.

Das Flaggschiff: Der Grundig OLED Fire TV lässt keine Wünsche offen

Für all diejenigen, die weder bei ihrem Fernseher noch beim Fußballerlebnis Kompromisse eingehen wollen, präsentiert Grundig den OLED GOB 9099 Fire TV in 55 und 65 Zoll – das Flaggschiff der Grundig Smart Fire TVs. Der weltweit erste Smart Fire TV mit OLED-Technologie und integrierter Fire TV Experience besticht mit atemberaubenden Farben und klarem Sound und versetzt die Fußballfans direkt ins Stadion. Die organischen Leuchtdioden (OLED) liefern exzellente UHD-Bildqualität mit reinsten Schwarzwerten und kommen der Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges besonders nahe. Das Gerät kommt mit einigen Features, die das Herz von Sportliebhabern höherschlagen lassen.

Dazu gehören etwa Bildverbesserungsfunktionen – beispielsweise für bessere Grünwerte – wie die Micro Dimming Funktion, Multi Colour Enrichment (WCG), MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) und VPI (Video Perfection Index) für satte Farben, starke Kontraste und flüssige Bildläufe. So werden auch besonders dynamische Szenen ruckelfrei und mit natürlichen Bewegungsabläufen dargestellt. Für den perfekten Sound sorgt das 3-Wege-Magic-Fidelity-Pro-Soundsystem mit integriertem Subwoofer und insgesamt zehn integrierten Lautsprechern. Die Unterstützung durch Dolby Atmos liefert ein neuartiges Klangerlebnis: Für jeden einzelnen Ton wird die genaue Klangqualität und Lautstärke eingestellt, was zu einem grenzenlosen und dreidimensionalen Sound-Erlebnis führt. Ganz so, als wäre man direkt live im Stadion dabei. Da wird selbst die heimische Couch zur VIP-Zone und die Zuschauer fühlen sich wie auf ihrem ganz persönlichen Logen-Platz im Stadion mit dem besten Blick auf das Geschehen. Zu den weiteren Top-Features gehört auch die Dolby Vision-Technologie, welche speziell Filmliebhaber begeistert. Denn die für High Dynamic Range (HDR) entwickelte Bildoptimierung überträgt die Bilder naturgetreu auf die Bildschirme.

Realitätsnahe Bild- und Soundqualität auch im mittleren Preissegment

Mit umfangreicher Ausstattung inklusive Bild- und Soundoptimierung punktet der Vision 8 GUB 8040 Fire TV von Grundig. Auf 49, 55 oder 65 Zoll können Fans die Spiele ihrer Lieblingsmannschaft genießen und dank UHD-Bildqualität in Verbindung mit HDR-Technologie bei gestochen scharfen und detailreichen Bildern mitfiebern. Die Grundig Micro Dimming-Funktion und das Multi Colour Enrichment (WCG) tragen zu einer idealen Kontrastaussteuerung und einem erweiterten Farbraum bei, was die Bilder besonders realitätsnah macht. Auch schnelle Ballwechsel werden dank MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) scharf und klar dargestellt. Für Stadion-Sound sorgt das Magic Fidelity-Soundsystem mit zwei Frontallautsprechern. Dabei trifft der Sound direkt und ohne Umwege auf den Nutzer, was für ein verbessertes Klangerlebnis sorgt.

