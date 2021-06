Mittelklasse-Smartphones von Samsung der Galaxy A-Serie

Samsung präsentiert die neusten Mitglieder der beliebten Galaxy A-Serie: Das Galaxy A22 und Galaxy A22 5G. Letzteres erweitert das 5G-Portfolio des Unternehmens.

Mit seinem hochauflösenden Display ist das Galaxy A22 5G gut für Streaming und Gaming geeignet, während mit der vielseitigen Kamera tolle Schnappschüsse aufgenommen werden können. Das elegante Design wird durch eine Vielzahl an Farboptionen abgerundet.

„Mit dem neuen Galaxy A22 5G wollen wir unsere Bemühungen untermauern, unsere fortschrittlichen Technologien einem breiten Publikum zugänglich zu machen und gleichzeitig eine hohe Leistungsfähigkeit zu bieten“, sagt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics GmbH. „Das Galaxy A22 5G überzeugt mit einem hochauflösenden Display, schneller 5G-Konnektivität und einer breitgefächerten Funktionspalette zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. So können Nutzer sich und ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleihen.“

Schnelle Verbindung und hochauflösende Bilder

Die Unterstützung des Mobilfunkstandards 5G1 soll Nutzern mit dem Galaxy A22 5G bei einem schnellen und komfortablen Alltag unterstützen. So können sie durch die kurzen Ladezeiten viele ihrer Aufgaben effizient erledigen. Das Galaxy A22 5G verfügt über ein 6,6 Zoll großes Infinity-V-Display, während im Galaxy A22 ein 6,4 Zoll großes Infinity-U-Display2 verbaut ist. Im Zusammenspiel mit der 5G-Konnektivität entsteht auf dem Galaxy A22 5G so ein beeindruckendes Seherlebnis für die Lieblingsinhalte der Nutzer.

Auch die Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz und der 5.000 mAh-Akku3 sind in dieser Hinsicht von Bedeutung. Gemeinsam ermöglichen sie lange Streaming- und Gaming-Sessions.

Tolle Schnappschüsse dank vielseitiger Kamera

Das Galaxy A22 5G ist mit einer vielseitigen Kamera ausgestattet. Mit der 48 Megapixel Hauptkamera, dem Ultra-Weitwinkelobjektiv, einem Tiefenschärfeobjektiv sowie der 8 Megapixel Frontkamera bietet das neue Mittelklasse-Smartphone von Samsung für verschiedene Situationen ein passendes Objektiv. Die 13 Megapixel Frontkamera des Galaxy A22 bietet derweil einen starken Begleiter für gelungene Selfies.

Das Galaxy A22 5G erscheint in den Farben Gray, White und Violet, die das Smartphone auch in optischer Hinsicht zu einem Hingucker machen. Das Galaxy A22 wird ebenfalls in drei ansprechenden Farben verfügbar sein; Black, White und Violet. Durch das komfortable Design mit abgerundeten Kanten liegen das Galaxy A22 und A22 5G außerdem angenehm in der Hand. Die intuitive Benutzeroberfläche One UI Core 3.1 ermöglicht Nutzern derweil, ihren Alltag produktiv, kreativ und bequem zu gestalten.

www.samsung.de