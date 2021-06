Flexibler Alltagsbegleiter Samsung Galaxy Book Go

Das Galaxy Book Go ist mit dem Snapdragon 7c-Prozessor von Qualcomm ausgestattet, der es zu einem flexiblen und zuverlässigen Begleiter für den Alltag macht.

„Wenn es darum geht, Kontakt zu seinen Liebsten zu halten, von unterwegs zu arbeiten oder Zeit zum Entspannen zu finden, können Notebooks eine große Bedeutung in unserem Alltag einnehmen“, sagt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics GmbH. „Das Galaxy Book Go wurde speziell für Mobile-First-Nutzer entwickelt, die sich einfache Kommunikation, effektive Produktivität und fesselnde Unterhaltung wünschen. Mit dem Galaxy Book Go erweitern wir unser Notebook-Portfolio, um Nutzern mehr Auswahl in der Suche nach einem für sie passenden Gerät zu bieten.“

Mobil und leistungsstark zum attraktiven Preis

Das Galaxy Book Go vereint flexible Mobilität mit der Performance eines modernen PCs. Durch die Einbindung in das Samsung Galaxy-Ökosystem arbeitet das neue Notebook außerdem nahtlos mit anderen Galaxy Produkten wie Smartphones, Tablets und Wearables zusammen. Angetrieben wird das Galaxy Book Go durch einen Qualcomm Snapdragon 7c-Prozessor der zweiten Generation, der eine stabile LTE-Konnektivität ermöglicht.

„Samsung und Qualcomm Technologies sind stolz auf ihre Zusammenarbeit, durch die bereits mehrere Generationen von Samsung-Produkten mit einem leistungsstarken Snapdragon-Prozessor ausgerüstet werden konnten“, sagt Alex Katouzian, SVP & GM, Mobile, Compute und Infrastructure bei Qualcomm Technologies. „Unsere gemeinsame Vision für das Mobile Computing inspiriert uns dazu, die Branche voranzutreiben und unseren Nutzern ein vernetztes, intelligentes und zuverlässiges Erlebnis zu bieten. Mit dem Galaxy Book Go möchten wir moderne Technologie zum attraktiven Preis anbieten.“

Gedacht für den flexiblen Alltag der Nutzer

Im Café E-Mails beantworten, auf dem Weg zur Arbeit Social-Media-Kanäle checken oder kurz vor dem Flug noch einmal die Liebsten per Videocall erreichen – die „Alwalys On, Always Connected“-Philosophie des integrierten Snapdragon-Prozessors kann sich positiv auf verschiedene Situationen des Alltags auswirken. Das Galaxy Book Go nutzt Windows 10 und ist schnell einsatzbereit. Das 14 Zoll-Display mit einem schmalen Rahmen kann vor allem beim Multitasking hilfreich sein, sodass Nutzer auch in zeitkritischen Situationen produktiv bleiben können.

Dank seines 180 Grad-Scharniers lässt sich das Galaxy Book Go vielseitig und während einer Präsentation beispielsweise gut als Hilfsmittel nutzen, indem Nutzer es flach auf den Tisch legen. Das kompakte, robuste und leichte Design ermöglicht darüber hinaus einen bequemen Transport, während Dolby Atmos die entsprechende Klangkulisse bieten kann. Studenten kann vor allem die lange Akkulaufzeit entgegenkommen, die das Notebook zu einem zuverlässigen Begleiter für Unterrichtseinheiten macht. Die LTE-Konnektivität ermöglicht dabei auch ohne WLAN-Zugang den Zugriff auf Aufgaben und Online-Inhalte.

Produktiv arbeiten mit dem Samsung Galaxy-Ökosystem

Als Teil des Samsung Galaxy-Ökosystems sind viele Galaxy Produkte von Samsung auf eine geräteübergreifende Zusammenarbeit ausgelegt. Indem Nutzer ihr kompatibles Galaxy Smartphone mit dem Galaxy Book Go synchronisieren, können sie über das Notebook beispielsweise Textnachrichten beantworten, Anrufe entgegennehmen oder über Link zu Windows und Microsoft Ihr Smartphone sogar das Display des Smartphones auf den größeren Bildschirm des Galaxy Book Go spiegeln. Die Second Screen-Funktion erlaubt eine Erweiterung des Bildschirms auf das Galaxy Tab S7, während sich verschiedene Galaxy Buds-Modelle über die einfache Bluetooh-Verbindung mit dem Galaxy Book Go verbinden lassen.

Mithilfe von Smart Switch for Galaxy Book lassen sich Dateien, Fotos, Apps und sogar verschiedene Einstellungen für eine schnelle und leichte Einrichtung von einem PC auf das Galaxy Book Go übertragen.

