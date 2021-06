Die Apple TV App jetzt auf Philips Android TVs

Die Apple TV App mit Apple TV+ ist ab sofort auf Philips TVs in Europa und anderen Ländern verfügbar.

Über die Smart TV-Startseite jedes kompatiblen Philips Android TVs ist der volle und einfache Zugang zu Apple TV+, Apple TV Channels und mehr möglich. ²

Zum Angebot der Apple TV App gehört der Apple Video Streaming-Dienst mit preisgekrönten Exklusiv-Sendungen, Filmen und Dokumentation von weltweit hoch geschätzten Filmemachern. Abonnenten haben Zugriff auf Apple Produktionen, wie den Serien „Ted Lasso“, „The Morning Show“, „For all Mankind“ und „Servant“ sowie Filme wie „Greyhound“, „Palmer“ und „Wolfwalkers“.

Teil der Apple TV App sind auch die Apple TV Channels, zu denen STARZPLAY, Acron TV und Noggin gehören, die werbefrei für Online- und Offline-Nutzung zur Verfügung stehen. Bis zu sechs Familienmitglieder können dabei das Abonnement mit ihrer eigenen Apple ID und Passwort nutzen. Für maximalen Komfort erhalten Nutzerinnen und Nutzer persönliche Empfehlungen sowie Zugang zur eigenen Filmbibliothek und den gekauften Inhalten von Apple. ³

Martin Smelt, CMO Europe bei TP Vision, kommentiert: „Ich bin hocherfreut, dass wir mit Apple TV+ jetzt einen der besten TV-Streaming-Services auf unsere TVs mit Android-Plattform bringen und dank der preisgekrönten Bildverbesserungstechnologien mit Ambilight, den Zuschauerinnen und Zuschauern von Apple TV+ die höchste Bild- und Klangqualität anbieten.“

Für Besitzer und Käufer eines neuen Philips Android TVs des Modelljahres 2021 ist die Apple TV App bereits auf ihrem Smart TV-Startbildschirm vorinstalliert. Auf älteren Philips Android TVs mit der Android TV-Version 8 oder jünger kann die Apple TV App aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden. Zusätzlich ist die Apple TV App auch in der Philips Collection verfügbar.

Alle aktuellen Philips Android TVs bieten Kompatibilität sowohl zu Dolby Vision als auch zu Dolby Atmos. Hinzu kommt das einzigartige Ambilight, das mittels an der Rückseite des TVs platzierter LEDs einen farbigen Lichtschein passend zum Bildinhalt an die Wand hinter dem Fernseher projiziert. Auf diese Weise präsentieren die Fernseher die Inhalte von Apple TV+ in höchster Qualität für ein cineastisches Erlebnis.

www.philips.de