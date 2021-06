Asus ROG Strix G15 Advantage Gaming Notebook

Das ROG Strix G15 Advantage ist das weltweit erste Notebook mit neuer AMD Radeon RX 6800M Grafikkarte in Kombination mit dem AMD Ryzen 9 5900HX Prozessor.

ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt das Gaming-Notebook in der neuen Advantage Edition auf den Markt. Bei dieser speziellen „Triple A“ Ausführung sind sowohl Grafikkarte und Prozessor als auch die smarte Software von AMD. Es ist weltweit das erste Notebook, das mit der neuen AMD Radeon RX 6800M Grafik in Kombination mit dem AMD Ryzen 9 5900HX Prozessor ausgestattet ist. Das ROG Strix G15 Advantage kommt mit einem brillanten WQHD-Display mit 165 Hz Bildwiederholrate sowie einer Reaktionszeit von 3 ms auf den deutschen Markt. Darüber hinaus verfügt es über die AMD FreeSync Technologie, die bei jeder Bildrate für eine ruckelfreie Spielleistung sorgt.

Kombinierte Triple-A-Power: AMD Prozessor, Grafik und Software

Als erstes Notebook nutzt das ROG Strix G15 in der Advantage Edition die Grafikprozessoren der neuen Radeon RX 6000 Mobile Series. Die AMD Radeon RX 6800M Grafikkarte liefert herausragende Leistung für ultraflüssige Darstellung auch in grafikintensiven Spielen. Der AMD Ryzen 9 5900HX Prozessor mit innovativer 7nm-Technologie ist von Grund auf für ein intensives Spielerlebnis auf einem Notebook konzipiert. Er verfügt über 8 Kerne und 16 Threads, um auch anspruchsvolle Multitasking- und Multithreading-Workloads zu bewältigen. Die AMD-Technologien SmartShift und Smart Access Memory erlauben es CPU und GPU, noch besser zusammenzuarbeiten: SmartShift steigert die Performance, indem es die Leistung zwischen CPU und GPU je nach Arbeitslast dynamisch umschaltet. Smart Access Memory verbessert außerdem die Datenübertragung zwischen GPU und CPU.

Für Gaming-Performance auf höchstem Niveau verfügt das ROG Strix G15 Advantage in der stärksten Ausführung über 16 GB DDR4-3200 RAM und 1 TB ultraschnellem NVMe SSD-Speicher. Ein zusätzlicher M.2 Slot ermöglicht ein weiteres Upgrade des SSD-Speichers.

Brillantes Display, effiziente Kühlung und gewaltiger Sound

Das ROG Strix G15 Advantage bietet für E-Sports-Enthusiasten ein WQHD-Display mit einer Auflösung von 2560×1440 Pixeln, 165 Hz Bildwiederholrate und 3 ms Reaktionszeit. AMD FreeSync Premium Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate mit der Framerate der GPU, um Tearing zu vermeiden und verzerrte oder abgeschnittene Frames zu verhindern.

Dank der ROG Intelligent Cooling Technologie verfügt das ROG Strix G15 Advantage Notebook anhaltende Leistung auch bei langen Gaming-Sessions und Multitasking. Das Flüssigmetall-System kühlt sowohl den Prozessor als auch die Grafikkarte. Smart Amp Lautsprecher mit Dolby Atmos Technologie bieten eine mehrdimensionales, intensives Sound-Erlebnis. Darüber hinaus sorgt die ROG RangeBoost Technologie für maximale Wi-Fi 6 Reichweitenabdeckung. Das ROG Strix G15 Advantage bietet genügend Anschlüsse, um ein Gaming-Setup mit mehreren Monitoren zu verbinden, unter anderem HDMI, Gigabit Ethernet, USB Typ-A und ein Display-Port-fähiger USB Typ-C-Port.

Preis und Verfügbarkeit

Das ROG Strix G15 Advantage Edition wird ab Q3 ab 1.799 Euro in Deutschland verfügbar sein.

