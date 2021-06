Loewe Smart Radios für Musikgenuss auf Höchstniveau

Die Smart Radios Loewe klang s3 und Loewe klang s1 bestechen durch ihr elegantes Design, dem hochwertigen Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, und bieten Musikgenuss auf höchstem Niveau.

Mit kristallklarem Klang, zahlreichen Streaming-Funktionen und nahezu grenzenloser Programmvielfalt erweitert Loewe sein Audio- Portfolio um zwei erstklassige Neuzugänge.

Eintauchen in neue Klangwelten

Die beiden smarten Lautsprechersysteme Loewe klang s3 und Loewe klang s1 sorgen mit Internetradio und DAB/DAB+-Tuner für vielseitiges Hörvergnügen. Bis zu 25.000 Stationen können individuell programmiert werden und bieten eine unerschöpfliche Auswahl verschiedenster Radio-Programme. Dienste wie Amazon Music, Deezer oder Spotify Connect sind ebenfalls integriert, schließlich steckt Streaming in der DNA der Loewe klang s Familie. Das größere Modell Loewe klang s3 kommt mit einem zusätzlichen CD-Slot für noch mehr Musikgenuss. Darüber hinaus ist das kabellose Streamen via Bluetooth möglich und somit das Abspielen der Lieblingsplaylist über das Handy oder Tablet kein Problem. Auch per USB-Verbindung lassen sich Musikdateien zuspielen. Mit dieser nahezu grenzenlosen Vielfalt an verfügbaren Programmen, Musiktiteln, Hörbüchern und Podcasts wird es nicht langweilig.

Leistungsstark und kraftvoll

Der Loewe klang s1 liefert kristallklaren Sound mit einer Leistung von 80 Watt, der Loewe klang s3 sogar mit 120 Watt Gesamtmusikleistung. Die Anordnung der Lautsprecher in Kombination mit einem Bassreflexrohr erzeugt ein perfekt ausgewogenes Klangbild mit starken Bässen und kristallklaren Höhen. Wer beim Kochen, Arbeiten oder Entspannen erstklassigen Stereo-Sound genießen möchte, der findet in der Loewe klang s Familie die idealen Klangpartner.

Elegant und schlank

Die beiden wunderschönen Geräte strahlen Understatement pur aus und kommen in einem gebürsteten Aluminium-Gehäuse mit profilierten Tasten und beleuchtetem Drehregler. Ein besonders großes Display ermöglicht bequemes Lesen und benutzerfreundliches Steuern von persönlichen Inhalten. So geht das Design in einer vollkommenen Symbiose aus ansprechender Optik und komfortabler Bedienung auf, welches auch die internationale Jury der renommierten Designawards iF Design und Red Dot überzeugen konnte. Die neue Loewe Signature Flag und die schlanke Silhouette runden den edlen Look ab. Der Loewe klang s3 setzt sich mit seinen Abmessungen perfekt in Szene und macht auch im Homeoffice oder mittelgroßen Wohnzimmern eine gute Figur. Das kompakte Smart Radio Loewe klang s1 benötigt dagegen kaum Platz und fügt sich als minimalistische Lösung ideal in kleineren Räumen wie Küche oder Bad ein.

Der Smart Radio Loewe klang s1 ist für 459,00 Euro verfügbar, der Loewe klang s3 ist zum Preis von 679,00 Euro erhältlich.

www.loewe.tv/de