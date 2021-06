Saturn plant neuen Markenauftritt

Saturn stellt das zukunftsorientierte Technikerlebnis der urbanen und markenbewussten Zielgruppe in den Mittelpunkt

Ob beim virtuellen Lichtschwertkampf oder auf Abenteuerreise in fremde Gamingwelten – pünktlich zu seinem 60. Geburtstag präsentiert Saturn in seiner neuen Brandkampagne ein geschärftes Markenprofil. Mit modernster Optik zeigt Saturn, was es heißt, mit Technik mehr erleben, mehr fühlen, mehr entdecken und mehr erreichen zu können und lädt so das Marken-Motto „Du kannst mehr“ zusätzlich auf. Herzstück der Kampagne ist ein 60-sekündiger Imagespot, in dem sich Saturn als Enabler eines zukunftsorientierten Lifestyles für die markenbewusste, urbane Zielgruppe präsentiert und es den Menschen dank Technik ermöglicht, eigene Erlebniswelten zu kreieren und in diese einzutauchen. Der bisherige Markenclaim „Du kannst mehr“ wird um weitere Varianten wie zum Beispiel „Du entdeckst mehr“, „Du erreichst mehr“, „Du erlebst mehr“, „Du bekommst mehr“ und „Du fühlst mehr“ erweitert und damit noch stärker emotional aufgeladen. Die Kampagne startet am 1. Juni 2021 und wird in allen Kommunikationskanälen präsent sein.

Träumen wir nicht alle davon, manchmal in neue Welten einzutauchen und unser Leben dank Technik noch aufregender, abwechslungsreicher und inspirierender zu gestalten? Wie das aussehen kann, zeigt der neue Imagespot der aktuellen Saturn-Markenkampagne, der ab dem 1. Juni 2021 in verschiedenen Varianten sowohl im TV als auch online und auf den Social Media-Kanälen von Saturn zu sehen sein wird. In schnellen Sequenzen und einem modernen Design zeigt der Spot, was Menschen mit Technik von heute und morgen alles erleben können. Ob in der Virtual Reality Welt, beim Gaming, bei der Nutzung intelligenter Fitness Gadgets oder in der Anwendung interaktiver Küchengeräte – Saturn macht diese Erfahrungen für die Menschen zu einzigartigen Momenten. „Der neue Kampagnenauftritt ist unser Versprechen, anspruchsvollen und technikaffinen Menschen mehr als nur Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Marke Saturn durch diese moderne Neuinterpretation weiterentwickeln und den Kauf von Technik für unsere Kundinnen und Kunden noch stärker in einen besonderen Erlebnismoment verwandeln“, erklärt Jörg Bauer, Co-COO MediaMarktSaturn Deutschland.

Eine Kampagne im Baukastenprinzip

Das ganzheitliche, begleitende Kommunikationspaket von Klassik, Online und Social Media sowie der Einsatz umfangreicher POS-Materialien in den Märkten, die Einbindung des Onlineshops und des digitalen Kundenmagazins ‚Turn On‘ ergänzen die flächendeckende Präsenz der Kampagne. Die einzelnen Module sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und damit das ganze Jahr über einsetzbar. Erstes Aktions-Highlight im neuen Kampagnen-Look wird eine verkaufsstarke Promotion zur Fußball-EM 2021 sein.