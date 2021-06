Online-Kongress ANGA COM DIGITAL vom 8. bis 10. Juni 2021

Die ANGA COM wird in diesem Jahr digital als virtuelle Konferenz durchgeführt

Die ANGA COM DIGITAL, ein neues virtuelles Veranstaltungsformat der ANGA COM – Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online, verstärkt innerhalb ihres Konferenzprogramms das Thema Glasfaser. Von den 45 Panels zu Breitband- und Medienthemen haben 20 Panels einen Schwerpunkt bei optischen Netzen. Insgesamt sind im Konferenzprogramm 180 Sprecher aktiv.

Zu den Strategie-Panels mit Themenschwerpunkt Glasfaser zählen insbesondere folgende Veranstaltungen:

Glasfasergipfel – Kooperationen und Open Access vs. Überbau? mit Deutsche Glasfaser, Deutsche Telekom, M-net und wilhelm.tel

– Kooperationen und Open Access vs. Überbau? mit Deutsche Glasfaser, Deutsche Telekom, M-net und wilhelm.tel Breitbandgipfel – Alles nur noch FTTH oder Technologiemix mit FTTB, Kabel und 5G? mit NetCologne, TDC, Tele Columbus und Vodafone

– Alles nur noch FTTH oder Technologiemix mit FTTB, Kabel und 5G? mit NetCologne, TDC, Tele Columbus und Vodafone Neue Vermarktungskonzepte für Gigabit : Wie steigern wir die Akzeptanz? mit Deutsche Glasfaser, EWE TEL, GasLINE und dem Gigabitbüro des Bundes

: Wie steigern wir die Akzeptanz? mit Deutsche Glasfaser, EWE TEL, GasLINE und dem Gigabitbüro des Bundes Die Zukunft kommunaler Netzbetreiber – Eigenvermarktung oder Wholesale? mit DOKOM, envia TEL, KomMITT-Ratingen und R-KOM

– Eigenvermarktung oder Wholesale? mit DOKOM, envia TEL, KomMITT-Ratingen und R-KOM Wie gelingt die Gigabit-Zukunft Deutschlands? Welche Schwerpunkte setzen die Parteien zur Wahl? (in Kooperation mit VATM Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V.) mit Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU und SPD

Welche Schwerpunkte setzen die Parteien zur Wahl? (in Kooperation mit VATM Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V.) mit Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU und SPD Smart City und 5G: Connectivity Everywhere? mit Berthold Sichert, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, NetCologne und willy.tel

und 5G: Connectivity Everywhere? mit Berthold Sichert, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, NetCologne und willy.tel TKG-Novelle – Gelungene Modernisierung oder verpasste Chancen? mit 1&1 Versatel, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Deutsche Glasfaser, EWE TEL und Vodafone

Im Technikprogramm präsentieren die Digital Partner der ANGA COM DIGITAL aktuelle Entwicklungen für optische Netze in insgesamt 13 Panels. Darunter finden sich international besetzte, englischsprachige Expertenpanels ebenso wie deutschsprachige Praxisvorträge. Zu den Sprechern zählen die Platinum-PartnerOcilion IPTV Technologies und Vodafone sowie die Gold-Partner Appear, AVM, AXING, braun teleCom, Cisco, CommScope, gabo Systemtechnik, Harmonic, HUBER+SUHNER, Teleste und Zattoo.

Das komplette Konferenzprogramm steht auf der Webseite www.angacom.de hier zur Einsicht: ANGA COM DIGITAL > Programm.