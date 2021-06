Bosch Home Connect Plus-App für das smarte Zuhause

Die Home Connect Plus-App für das smarte Zuhause verfolgt einen plattformunabhängigen Ansatz, mit dem Smart-Home-Geräte und ganze Systeme von 35 führenden Marken miteinander verknüpft werden können.

Immer mehr Menschen in Deutschland setzen auf vernetzte Geräte und deren intelligentes Zusammenspiel: Laut einer Studie von Statista werden im Jahr 2025 fast die Hälfte aller Haushalte in Deutschland zu den „Smart Homes“ zählen. Auch der Umsatz mit Smart-Home-Geräten steigt in Deutschland stetig mit einem Zuwachs von mehr als 30 Prozent im letzten Jahr und soll 2025 bei fast 10 Milliarden Euro liegen.

Bosch erweitert und ergänzt nun sein bestehendes Engagement im Smart-Home-Markt. Mit der neuen Home Connect Plus-App des Bosch-Tochterunternehmens Residential IoT Services GmbH wird das Steuern des eigenen smarten Zuhauses nun deutlich komfortabler. Vernetzte Geräte von 35 Herstellern lassen sich nun aus nur einer App – Home Connect Plus – steuern. Damit baut Bosch bestehende Barrieren für die Akzeptanz von Smart-Home-Geräten ab.

Laut einer McKinsey Studie wünschen sich 67 Prozent der Smart-Home-Anwender eine unkomplizierte, markenübergreifende Steuerung verschiedener vernetzter Produkte aus einer App heraus. „Mit der Home Connect Plus Smartphone App setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Nutzerfreundlichkeit und Interoperabilität des vernetzten Zuhauses. Die neue App erweitert unser Portfolio sinnvoll und macht uns zum Vorreiter bei der Vernetzung von Geräten“, sagt Dr. Michael Bolle, Chief Digital Officer bei der Robert Bosch GmbH.

Die App steht seit Mitte Mai 2021 in Deutschland und Österreich kostenlos in allen bekannten App-Stores zur Verfügung. In den Folgejahren sollen weitere europäische Länder hinzukommen.

Die Bosch-Tochter Residential IoT Services GmbH wird das Partnernetzwerk kontinuierlich ausbauen und will die Plattform durch weitere Services und Features stärken. So müssen Nutzer nicht mehr zwischen verschiedenen Hersteller-Apps wechseln, sondern können ihr smartes Zuhause an einem zentralen Ort steuern. Home Connect Plus erleichtert zudem die Einrichtung von persönlichen Smart Home-Automationen, beispielsweise Szenarien zum Verlassen des Zuhauses oder Tag- und Nacht-Einstellungen. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf die intuitive Bedienbarkeit und die Personalisierungsmöglichkeiten gelegt, sodass sich alle Zielgruppen – vom Smart-Home-Einsteiger bis zum Technik-Fan – schnell und einfach zurechtfinden. Tiefergehende Einstellungen werden über eine direkte Verknüpfung in die jeweilige Produkt-App ermöglicht. Der Nutzer hat somit immer alle seine Einstellungen im Überblick und behält die volle Kontrolle über sein Smart Home.

10 Millionen Geräte vernetzt

Bosch ist ein Treiber des Internets der Dinge im vernetzten Zuhause. 2020 sind bereits 10 Millionen Produkte wie Elektrowerkzeuge, Hausgeräte und Heizsysteme vernetzt. Bis Ende 2021 werden es nahezu doppelt so viele sein. Die Robert Bosch Smart Home GmbH hat sich mit ihren smarten Produkten in den letzten Jahren eine starke Marktposition im Bereich der vernetzten Geräte für Sicherheits- und Klimalösungen erarbeitet. Unter Home Connect bietet BSH Hausgeräte seit 2014 eine Erlebniswelt rund um vernetzte Haushaltsgeräte. Diesem bestehenden Angebot rund um die Haushaltsgeräte wird nun mit Home Connect Plus ein erweitertes Angebot für alle Bereiche des Hauses zur Seite gestellt.

Hinter der Home Connect Plus App steht die Residential IoT Services GmbH, ein Tochterunternehmen der Robert Bosch GmbH. Das konzerninterne Start-Up hat sich zum Ziel gesetzt, Smart Home einfach, unkompliziert und für jedermann bedienbar zu machen. Im Vordergrund steht dabei die Zusammenarbeit mit einem starken Partnernetzwerk, durch das eine umfassende Interoperabilität smarter Geräte ermöglicht wird. Residential IoT Services GmbH ist auf Europa fokussiert und agiert als eine eigenständige Tochtergesellschaft. Weitere Informationen zu Home Connect Plus finden Sie unter:

www.home-connect-plus.com