Samsung präsentiert neue Galaxy Tablets

Samsung präsentiert das Galaxy Tab S7 FE und das Galaxy Tab A7 Lite, die das leistungsstarke Tablet-Portfolio des Unternehmens ergänzen.

Während sich das Galaxy Tab S7 FE über sein großes Display definiert, das für Unterhaltungswert, kreatives Arbeiten und Multitasking konzipiert wurde, eignet sich das Galaxy Tab A7 Lite speziell für jene Nutzer, die auf der Suche nach einem kompakten Alltagsbegleiter sind.

Das Galaxy Tab S7 FE bietet Nutzern viele Features der beliebten Galaxy Tab S7-Reihe zu einem erschwinglichen Preis. Hierbei ermöglicht das 12,4 Zoll1 große Display Raum für Unterhaltung und Kreativität. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen S Pen lässt sich das Potenzial des Displays ausschöpfen, um produktiv zu arbeiten. Hierzu tragen auch smarte Apps wie Samsung Notes bei, die handschriftliche Notizen in einen Text aus gut leserlichen Druckbuchstaben umwandelt. Durch das Zusammenspiel aus automatisch generierten Tags und der intelligenten Suche lassen sich Notizen einfach wiederfinden – egal, ob sie abgetippt oder handgeschrieben sind.

Smarte Funktionen für effektives Multitasking

Das Galaxy Tab S7 FE ist auch in Sachen Multitasking gut gerüstet. So können Nutzer für eine Hausarbeit oder ein Arbeitsprojekt mehrere Tabs und Anwendungen gleichzeitig nutzen. Per Multi Window lassen sich bis zu drei kompatible Apps gleichzeitig bedienen, sodass Nutzer parallel im Internet surfen, ein Video streamen und Notizen aufzeichnen können – ganz bequem auf einem Bildschirm. Mithilfe von App-Paaren können sie außerdem ihre favorisierte App-Kombination speichern, um diese jederzeit wieder per Multi Window abrufen zu können.

Noch produktiver kann die Arbeit mit Samsung DeX oder dem praktischen Book Cover Keyboard Slim2 werden, mit dem sich das Tablet quasi wie ein Laptop verwenden lässt – für ein angenehmes Arbeiten fast wie am Desktop. Und dank der Second Screen-Funktion3 lässt sich das Galaxy Tab S7 FE als zweiter Bildschirm nutzen, um konzentriert und bequem arbeiten zu können.

Spontan kreativ werden und Notizen festhalten

Wenn es um Kreativität geht, können verschiedene Apps und auch der S Pen des Galaxy Tab S7 FE ins Spiel kommen. Dank eines 30-tägigen Testabonnements von Canva4 können interessierte Nutzer ihren Hang zur digitalen Kunst entdecken. Im Zusammenspiel mit der kostenlosen und vorinstallierten App Noteshelf und dem S Pen lassen sich außerdem Notizen und Skizzen in unterschiedlichen Farben festhalten. So können Nutzer ihren persönlichen Gedanken Ausdruck verleihen und diese leicht wiederfinden.

Das elegante Metallgehäuse des Galaxy Tab S7 FE ist in den stilvollen Farben Mystic Black und Mystic Silver erhältlich. Trotz seines großen Displays ist das Galaxy Tab S7 FE dünn und leicht. Der leistungsstarke Akku bietet derweil jede Menge Power zum Streamen, Arbeiten und kreativ sein.

Galaxy Tab A7 Lite: Preiswert und kompakt

Mit dem Galaxy Tab A7 Lite bringt Samsung zusätzlich einen kompakten Alltagsbegleiter zum günstigen Preis auf den Markt. Mit einem 8,7 Zoll1 großen Display, das in einem schlanken und robusten Metallgehäuse untergebracht ist, ist das kompakte Galaxy Tab A7 Lite leicht zu transportieren. Das nahezu rahmenlose Display und die Dual-Lautsprecher mit Dolby Atmos bieten ein beeindruckendes Erlebnis rund um die Lieblingsfilme, -serien und -spiele der Nutzer.

Der 32 GB (ca. 19,5 GB frei verfügbar) fassende interne Speicher kann mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden, während der Octa-Core-Prozessor ermöglicht, dass Inhalte schnell und flüssig wiedergegeben werden können. Mit seinem ausdauernden Akku, der adaptiven 15 W-Schnellladefunktion5 und der optionalen LTE-Konnektivität6 eignet sich das Galaxy Tab A7 Lite hervorragend, um unterwegs die neuste Serie zu schauen oder ein Spiel zu spielen. Wie das Galaxy Tab S7 FE verfügt auch das Galaxy Tab A7 Lite über einen schmalen Rahmen und ein robustes Metallgehäuse – erhältlich in den Farben Silver und Dark Gray.

Vollwertige Mitglieder des Samsung Galaxy-Ökosystems

Beim Kauf eines Samsung Galaxy Tab S7 FE oder eines Galaxy Tab A7 Lite erhalten Kunden Zugang zu Samsung TV Plus, wodurch sie viele Free TV-Programme genießen können. Darüber hinaus erhalten sie als Neukunde Zugang zu einer Testversion von YouTube Premium7, um so werbefreie Unterhaltung genießen zu können.

Das Galaxy Tab S7 FE und das Galaxy Tab A7 Lite arbeiten nahtlos mit anderen Geräten aus dem Samsung Galaxy-Ökosystem zusammen – vom Galaxy-Smartphone bis hin zu den Kopfhörern. So lassen sich etwa Anrufe und Textnachrichten, die über das kompatible Smartphone eingehen, auch mit dem Tablet annehmen.8 Über Samsung Internet9 können Nutzer außerdem zwischen ihrem Smartphone-Display und dem Tablet-Bildschirm wechseln. Und wenn sie gerade über das Galaxy Tab S7 FE oder das Galaxy Tab A7 Lite Musik hören, während ein Anruf über das Smartphone eingeht, schalten die Galaxy Buds10 automatisch auf das jeweilige Gerät um.

Das Galaxy Tab S7 FE und das Galaxy A7 Lite sind ab dem 18. Juni verfügbar.

www.samsung.de