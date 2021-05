Marktstart für die neuen Samsung Soundbars

Ab Juni haben auch Soundliebhaber und Cineasten zu Hause Grund zur Freude. Mit der HW-Q950A und der HW-Q900A kommen die Samsung Soundbars auf den Markt.

Die beiden Neuheiten können die Nutzer noch tiefer ins Bildgeschehen durch raumfüllenden Dolby Atmos/DTS:X Sound ziehen. Dieser wird für unterschiedliche räumliche Gegebenheiten mit SpaceFit Sound und Auto EQ für nahezu jedes Wohnzimmer automatisch angepasst und weiß auch im Zusammenspiel mit einem Samsung TV über die Q-Symphony-Funktion zu begeistern.

Der ikonische Sound eines Lichtschwerts, das Brüllen des Tyrannosaurus Rex, die kreischenden Hitchcock-Streicher oder Fangesang im Fußballstadion, der Gänsehaut erzeugt. Diese Momente zeigen, dass eine präzise Klangkulisse in Kombination mit beeindruckenden Bildern zu einem emotionalen Gesamterlebnis dazugehören. Ob Filmabende, Serienmarathon oder Sportspiele: Ab Juni bieten die beiden Soundbar-Spitzenmodelle aus dem Samsung-Portfolio HW-Q950A und HW-Q900A einen mitreißenden Klang.

Alle Regler auf 11

Wie alle aktuellen Q-Soundbars von Samsung unterstützen auch die HW-Q950A und die HW-Q900A das immersive Klangerlebnis von Dolby Atmos / DTS:X. Während die HW-Q900A diesen Sound mit 16 integrierten Lautsprechern in einem 7.1.2 System abbildet, wartet die HW-Q950A mit insgesamt 22 integrierten Lautsprechern in einem 11.1.4-System auf. Beide Soundbars senden den Klang nach vorne, zur Seite und über die Acoustic Beam Technologie von Samsung nach oben, gegen die Zimmerdecke, wo der Klang reflektiert wird für ein umfassendes Surround-Sounderlebnis für die Nutzer. Dazu kommen bei der HW-Q950A noch die kabellosen Rücklautsprecher, die ebenfalls den Klang nach vorne, nach oben und durch die neuen seitlichen Kanäle auch zur Seite senden. Dieser umfassende Raumklang wird bei beiden Modellen durch die satten Bässe des Subwoofers abgerundet, sodass sich die Nutzer plötzlich in einer eigenen akustischen Filmwelt befinden. Für dieses Gesamtpaket werden keine zusätzlichen Kabel benötigt. Sowohl die Verbindung von der Soundbar zu den Rear Speakern und dem Subwoofer als auch die zum TV erfolgt kabellos über WIFI-Signal.

SpaceFit Sound+ und Q-Symphony: Teamarbeit für passenden Sound

Oftmals schaltet sich das Soundsystem eines TVs ab, sobald eine Soundbar genutzt wird. Bei allen Samsung TV-Modellen aus dem Jahr 2021 werden die Möglichkeiten für raumfüllenden Klang in hohem Umfang geboten. Über die Funktion Q-Symphony verschmelzen TV und Soundbar förmlich zu einem Soundsystem, das großartige Synergien schafft. Neben den Lautsprechern der Soundbar werden bei Q-Symphony ergänzend die Lautsprecher des TVs mitgenutzt, wodurch der Nutzer tief ins Geschehen der Lieblingsinhalte gezogen wird.

Doch die unkomplizierte Zusammenarbeit von Samsung TVs und HW-Q900A und HW-Q950A geht noch weiter. Jeder, der gerne in seinen eigenen vier Wänden Musik hört, wird schon einmal festgestellt haben, wie sehr guter Sound auch vom Raumklang abhängt. Welcher Bodenbelag ist im Raum? Sind die Wände gefliest, verputzt oder tapeziert? Und vor allem: Wie groß ist der Raum und wie ist er geformt? All diese Aspekte können sich auf die Klangeigenschaften auswirken. Die neuen Samsung QLED und Neo QLED Modelle verfügen über die SpaceFit Sound Funktion. Ein Mikrofon am TV kann Sprachverständlichkeit und Surroundeinstellungen basierend auf den Klangreflektionen an die Gegebenheiten des Raumes anpassen. Ähnlich arbeitet die Auto EQ Funktion der HW-Q900A und HW-Q950A Soundbar. Über ein Mikrofon im Subwoofer (im Lieferumfang enthalten) und einen 38-sekündigen Testton analysiert die Soundbar die Raumbeschaffenheit für ein räumlich passendes Sounderlebnis. Die Auto EQ Funktion ist dabei unabhängig vom verwendeten TV anwendbar. SpaceFit Sound+ kombiniert die Analyse des TVs und der Soundbar für ein präzise angepasstes Klangbild.

„Für unsere Produkte nehmen wir die Nutzer selbst in den Fokus. Wenn es um ein immersives Sounderlebnis geht, schließt das auch die Räumlichkeiten unserer Nutzer mit ein“, sagt Leif-Erik Lindner, Vice President Consumer Electronics bei Samsung. „Unser Ziel ist es, allen Nutzern den für sie persönlich passenden Klang in ihren eigenen vier Wänden zu bieten. Mit SpaceFit Sound+ liefern die neuen Soundbars ein abgestimmtes Klangbild, das kaum von räumlichen Grundvoraussetzungen abhängig ist.“

Die Qualitäten der Q-Serie an Board

Neben den spannenden Neuerungen bei der HW-Q900A und HW-Q950A Soundbar verfügen die beiden Spitzenmodelle von Samsung weiterhin über eine Vielzahl beliebter und bewährter Funktionen der Q-Soundbar Familie. Über Adaptive Sound können sie den Klang auf die wiedergegeben Inhalte anpassen und ermöglichen so automatisch einen passenden Sound für Actionfilme, Musik, Komödie, Sportübertragung und mehr. Für Videospiele verfügen die Soundbars auch über den spezifischen Game Mode Pro. Hierbei werden Klänge stark direktional wiedergegeben, damit die Nutzer beispielsweise Gegner im Spiel leicht verorten können. Neben weiteren Funktionen wie Active Voice Amplifier und Tap Sound runden der integrierte Sprachassistent Alexa und die Unterstützung von AirPlay 2 für Apple-Nutzer das umfangreiche Leistungspaket der neuen Soundbars ab. Zusätzlich ist bei allen Q- und A-Soundbars immer ein Subwoofer im Lieferumfang enthalten, der auch bei tiefen Frequenzen präzise und mitreißende Klangdetails liefert.

Guter Sound lohnt sich: Samsung arbeitet kontunierlich an großartigen Klangerlebnissen für seine Nutzer. In seinem Audio Lab auf einer Fläche von rund 18.000 Quadratmetern in Kalifornien vereint Samsung Expertise und Leidenschaft und verzeichnete dort bereits Erfolge mit Patenten wie Waveguide (2016) oder Autonomous EQ (2021).

Preise und Verfügbarkeit

Ab Juni sind die neuen Soundbars HW-Q900A (UVP 999€) und HW-Q950 (UVP 1499€) erhältlich. Bis zum 30. Juni können Kunden an der aktuellen Dein Heimvorteil-Aktion teilnehmen und beim Kauf einer Soundbar HW-Q900A oder HW-Q950A sogar ein gratis Galaxy A51 als Zugabe dazu erhalten.

