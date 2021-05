ViewSonic wächst auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie gegen den Trend weiter und vergrößert sein Team in der DACH-Region. Nina Kronenberg kommt als Digital Marketing Manager zu ViewSonic.

Um die digitalen Kommunikationskanäle in Richtung der Endverbraucher (B2C) zu intensivieren unterstützt Nina Kronenberg den Hersteller von Beamern und Displays zukünftig als Digital Marketing Manager.

Vor allem im Bereich der LED-Beamer konnte ViewSonic in der DACH-Region in den vergangenen 24 Monaten erhebliche Marktanteile gewinnen. Diese energie- und platzsparenden Projektoren sind auch im B2C-Segment einer der Wachstumstreiber bei ViewSonic – neben ergonomischen Displays für Privatanwender im Home Office als auch leistungsfähigen Monitoren für ambitionierte Hobbygamer. Im B2B-Segment legt das Unternehmen zudem bei smarten, großformatigen Displays sowie hochwertigen Lösungen für Video- und Bildbearbeitung kräftig zu.

„Gerade im B2C-Segment, also dem Geschäft mit Endverbrauchern, sind Marken mehr und mehr auf professionelles Community-Management angewiesen um die steigenden Anforderungen der Zielgruppe bestmöglich zu erfüllen und sich vom Wettbewerb abzuheben“, berichtet Katharina Winkelmann, Marketingleiterin DACH bei ViewSonic. „Nina Kronenberg hat Erfahrung sowohl in der Agentur-Branche als auch inhouse gesammelt – ein Mix, der ideal zu uns passt. Ich freue mich darauf mit ihr und unserem stetig wachsenden Team viele weitere kreative Inhalte für die digitalen Kommunikationskanäle zu entwickeln, die unsere Lösungen attraktiv präsentieren und erklären. In der Markenentwicklung von ViewSonic ist die ein wichtiger Schritt, von dem auch unsere Partner profitieren werden.“

Nina Kronenberg wechselt von Soccerwatch.tv zu ViewSonic. Sie war dort drei Jahre lang als Social Media Managerin beschäftigt und half dem jungen, schnell wachsenden Unternehmen dabei eine enge Bindung zu Kunden und Nutzern zu entwickeln. Zuvor war sie zwei Jahre bei der TAS Emotional Marketing GmbH in Essen angestellt. Ebenfalls in Essen studierte sie an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management die Fächer Marketing und Kommunikation.

„Bei ViewSonic erwartet mich eine spannende Aufgabe. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen 3-4 Jahren immens entwickelt, sein Portfolio in verschiedene Richtung deutlich erweitert und in einige Segmenten eine Führungsrolle eingenommen. Dies gilt es nun im digitalen Marketing erlebbar zu machen und die Markt kontinuierlich auszubauen“, erklärt Nina Kronenberg. „Die Bedeutung der digitalen Kanäle wurde in der Corona-Pandemie nochmals deutlicher denn je zuvor. Dieser Trend wird bleiben und ich möchte mit meinen neuen Kollegen zusammen ViewSonic dabei helfen, die positive Entwicklung der vergangen Jahre fortzusetzen.“

