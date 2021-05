Mit der neuen Wireless Power Bank von VARTA wird der mobile Energiemangel dank 10 Watt Fast Wireless Charging oder bis zu 18 Watt Ausgangsleistung per Kabel so flexibel wie nie gelöst.

Die Angst, etwas auf den sozialen Medien zu verpassen, bestimmt die „Always on“-Generation und hat es sogar zum Fachterminus „FOMO“ (Fear of missing out) gebracht. Damit dieser Zustand nicht eintritt, braucht es einen verlässlichen und zugleich leistungsstarken Begleiter, der alle Annehmlichkeiten einer modernen Power Bank bietet. Die neue Wireless Power Bank von VARTA bringt alle Voraussetzungen mit, um in den Rucksäcken, Handtaschen und Koffern dieser Welt einen festen Platz einzunehmen.

Eine kraftvolle Mischung

Mit der Wireless Power Bank stellt VARTA sicher, dass auch unterwegs alle etablierten Lademöglichkeiten für smarte Geräte zur Verfügung stehen. Über den 10 000 mAh Li-Polymer-Akku stehen gleich zwei Optionen zur Verfügung: kabelgebundenes sowie kabelloses Laden. Wer per Kabel lädt, hat die Wahl zwischen einem USB Typ C Anschluss mit Power Delivery (PD) oder zwei Quick Charge (QC) 3.0 USB A Anschlüssen. Jeder Anschluss liefert bis zu 18 Watt Ausgabeleistung und sorgt so für einen rasanten Ladevorgang unterwegs. Wer den Komfort des kabellosen Ladens im Alltag bevorzugt, muss bei der Wireless Power Bank nicht auf Ladegeschwindigkeit verzichten. Dank einer Ausgabeleistung von 10 Watt sind Smartphones auch ohne Kabelverbindung schnell und zuverlässig geladen. LED-Anzeigen geben Aufschluss über den aktuellen Status der Power Bank sowie den Ladevorgang. Anhand von vier weißen LEDs lässt sich der Akkustand der Power Bank ganz einfach ablesen, blaue LEDs zeigen Quick Charging und Wireless Charging an.

Sicherheit in modernem Gewand

Die Wireless Power Bank von VARTA ist mit Advanced Safety Technology ausgestattet. Damit ist sie unter anderem gegen Überspannung, Tiefenentladung sowie Kurzschlüsse geschützt und zusätzlich UN 38.3 konform – die Garantie für einen sicheren Transport von Gefahrgütern per Land, See und Luft. Der Qualitätsanspruch, der VARTA Produkte schon seit sehr vielen Jahrzehnten auszeichnet, findet sich auch in der Optik und Verarbeitung der neuen Wireless Power Bank wieder. Ein elegantes, zweifarbiges Design bestimmt den Korpus der Wireless Power Bank. Eingefasst von einem weißen Rahmen ist die Rückseite in modernem Grau gehalten. Die Vorderseite mit der Wireless Charging-Fläche ist weitestgehend Weiß gehalten. Hier setzt das Design das Grau der Rückseite lediglich akzentuiert ein, um den VARTA-Schriftzug sowie den ikonischen Kreis für die QI-Ladespulen hervorzuheben. Egal ob in einem Business Meeting oder im Café um die Ecke, die Wireless Power Bank von VARTA ist der ideale Begleiter.

Mit der neuen Wireless Power Bank bringt VARTA einen Energielieferanten mit hoher Ausgabeleistung, Schnelladefunktion sowie umfassenden Sicherheitsstandards auf den Markt. Ein absolutes Muss für Reisende, Stadtnomaden oder Social Media-Profis. Die neue VARTA Wireless Power Bank ist ab sofort für 29,99 Euro im Handel verfügbar.

www.varta-consumer.de