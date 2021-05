Logitech Combo Touch für die neue iPad Pro Generation

Logitech präsentiert die Combo Touch für die neue iPad Pro Generation.

Das unglaublich vielseitige Keyboard Case ist eine zuverlässige Schutzhülle für die kürzlich vorgestellten iPad Pro 11-Zoll (3. Generation) und iPad Pro 12,9-Zoll (5. Generation). Dank abnehmbarer Tastatur bietet das Combo Touch ein rundum erstklassiges, reaktionsschnelles und zuverlässiges Tipp-Erlebnis. Für präzise Steuerung sorgen unser bisher größtes Trackpad und die vier Modi Tippen, Ansicht, Zeichnen und Lesen. Das Combo Touch verbindet sich ganz einfach per Smart Connector mit dem iPad Pro und funktioniert somit ganz ohne separate Batterie, An/Aus-Schalter oder Bluetooth-Kopplung.

“Vergangenes Jahr präsentierten wir mit dem Combo Touch eine laptopähnliche Tastatur-Variante für das iPad Pro, die mit einer präziseren und effektiveren Arbeitsweise überzeugen konnte”, sagt Michele Hermann, Vice President of Mobility Accessories Business Group bei Logitech. “Das neue Combo Touch bietet das größte Trackpad, das wir je für ein Tastaturgehäuse entwickelt haben. Nutzer kommen in den Genuss eines dünneren Gehäuses, das nicht nur großartig aussieht, sondern auch zuverlässigen Schutz für die neuen iPad Pro-Modelle bietet.”

Combo Touch unterstützt vier Nutzungsmodi: Tippen, Ansicht, Zeichnen und Lesen. In der Schutzhülle steckt ein Kickstand, um das iPad um bis zu 50 Grad neigen und damit in den richtigen Betrachtungswinkel bringen zu können. Die Tastatur kann vollständig abgenommen werden, während das iPad in der Schutzhülle verbleibt. So ist das iPad Pro vielseitig einsetzbar und wird trotzdem zuverlässig geschützt.

Das großflächige Design des Trackpads bietet noch mehr Platz für vertraute Mehrfinger-Gesten wie Ziehen, Scrollen oder der Wechsel zwischen Apps. Mit dem präzisen Trackpad können Sie schnell und präzise Tabellenzeilen in Numbers markieren, mehrere Objekte gleichzeitig in Keynote ziehen oder Texte in Pages und Notes kopieren und bearbeiten.

In der Farbe Oxford Grey erhältlich, bietet das Combo Touch unser bisher dünnstes Tastaturgehäuse für das iPad Pro. Die Hülle schützt die Vorder- und Rückseite sowie alle Ecken vor Kratzern, Schrammen und Spritzern. Auf der Oberkante ist ein magnetischer Halter für den Apple Pencil (2. Generation) integriert, der den Stift zuverlässig an Ort und Stelle aufbewahrt und gleichzeitig auflädt.

Die Tastatur bietet neben dem vertrauten Layout eine automatische Hintergrundbeleuchtung. 16 differenzierbare Stufen bringen die Tasten in jeder Helligkeitsumgebung klar zur Geltung – egal ob drinnen oder draußen, bei Tag oder bei Nacht. Per einfachem Tastendruck und einer ganzen Reihe typischer iPad-Tastenkombinationen gelingt der Zugriff auf den Homescreen, die Lautstärke- und Mediensteuerung und vieles mehr kinderleicht.

Preise und Verfügbarkeit

Das Logitech Combo Touch für das iPad Pro 11’’ (3. Generation) gibt es ab sofort für 199,99 Euro, das Logitech Combo Touch für das iPad Pro 12,9’’ (5. Generation) ist ab dem 30. Mai für 229,99 Euro erhältlich – beide Versionen in der Farbe Oxford Grey.

