Acer Projektoren für den Sport-Sommer 2021

Der Sport-Sommer 2021 steht in den Startlöchern: Die Fußball-EM wird in diesem Jahr Hunderttausende Fans begeistern. Acer hat mit dem Full-HD Projektor H6523BDX, dem Smart TV-Projektor H6800a und dem besonders hellen H6536BD für jeden Anspruch das richtige Gerät.

Um jeden emotionalen Moment auch trotz Pandemie hautnah und live mitzuerleben, lohnt es sich, das eigene Heimkino-Setup aufzustocken: Egal ob viel oder wenig Platz, drinnen oder draußen, Acer bietet für jedes Bedürfnis den richtigen Projektor – und das jetzt für kurze Zeit sogar zu besonders attraktiven Konditionen. Das Beste: Die passende „Comfort“ Mitgliedschaft beim Streamingdienst waipu.tv gibt es in den ersten sechs Monaten direkt inklusive.1

Der erste Schritt zum Heimkino: Der Acer H6523BDX

Auf den ersten Blick kann das große Angebot verschiedener Projektoren überwältigend sein. Um den Einstieg einfacher zu machen, hat Acer den H6523BDX kreiert. Der Projektor vereint alle Eigenschaften für das ideale Heimkino-Erlebnis: Glasklare Full-HD-Auflösung, eine Helligkeit von 3.500 ANSI Lumen, ein knackiger Kontrast von 10.000:1 dank Acer DynamicBlack und intelligente Farbtechnologien garantieren eine beeindruckende Bildwiedergabe. Smarte Technologien sorgen für den Feinschliff, darunter Acer LumiSense für die dynamische Helligkeitsanpassung des Bildes, Acer ColorBoost und ColorSafe für eine kräftige und lebendige Farbdarstellung – selbst nach tausenden Nutzungsstunden.

Public Viewing-Flair für Zuhause mit dem H6536BD

Wenn das eigene Wohnzimmer genug Platz bietet, um die spannendsten Augenblicke in ganz groß an die Wand zu projizieren, lohnt sich ein Blick auf den Acer H6536BD: Mit hellen 4.000 ANSI Lumen wirft der Projektor vom Foul bis zum Elfmeter alle Momente der Spiele in herausragender Helligkeit an die Wand. Zusätzlich hat der Beamer Full HD-Auflösung im Gepäck und bringt den Zuschauer mit seiner realistischen Wiedergabe quasi direkt ins Stadion. Sollte das Spiel länger gehen als erwartet, schützt der Beamer dank Acer BlueLightShield die Augen vor potenziell schädlichem Blaulicht.

Gestochen scharfe Bilder mit dem smarten Acer H6800a

Egal welches Team der persönliche Favorit ist, wichtig ist, dass jedes Spiel optimal in Szene gesetzt wird. Mit dem Smart-Projektor Acer H6800a kein Problem: Der Projektor ist mit einer Helligkeit von 3.600 ANSI Lumen und einer beeindruckenden 4K-Auflösung für jede Umgebung gewappnet. Zusammen mit der integrierten und automatischen Trapezkorrektur sind auch Projektionen an die Hauswand, beispielsweise im Carport oder auf der abendlichen Terrasse, glasklar, gestochen scharf und einfach auszurichten. Gleichzeitig lässt sich der Projektor mit zahlreichen Streaming- und Wiedergabe-Diensten verbinden, sodass Nutzer das Gerät multifunktional einsetzen können. Dank des geringen Input Lags sind selbst actionreiche Spiele ruckelfrei zu sehen.

Alle drei Modelle verfügen über einen speziellen Fußball-Modus, der das Stadion zum Zuschauer nach Hause bringt. Die Einstellung optimiert Grün- und Hauttöne so, dass Spielfeld und Spieler nahezu lebensecht wirken. Zudem sind die Geräte ISFccc-zertifiziert und garantieren damit zuverlässig hohe Bildqualität, egal bei welchen Lichtverhältnissen.

Für den idealen Start mit dem neuen Heimkino-Setup, hat Acer ein attraktives Rundum-Paket geschnürt: Innerhalb des Aktionszeitraums vom 19. Mai bis zum 11. Juli erhalten Kunden beim Kauf eines Aktionsprojektors zudem das „Comfort“-Paket des Streaming-Dienstes waipu.tv für 6 Monate dazu. Das Gerät muss dafür in den nachfolgenden 14 Tagen ab Kaufdatum auf der Acer Aktionsseite registriert werden.1

Preise

Die Acer Projektoren sind zu folgenden unverbindlichen Endkundenpreisen im Handel erhältlich: H6523BDX 549,- Euro, H6536BD 499,- Euro, H6800a 1.099,-Euro.

