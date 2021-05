EM-Aktion mit bis zu 1.000 Euro Sofortbonus bei Philips

Wer noch keinen Philips TV mit entsprechendem Ambilight besitzt, hat jetzt die Chance, einen neuen Fernseher mit einem Sofortbonus von bis zu 1.000 Euro zu erwerben.

Die Aktion läuft vom 17. Mai bis zum 13. Juni 2021.

Die Uhr tickt. Der Anpfiff rückt näher. In wenigen Wochen fiebert Deutschland wieder mit der Nationalmannschaft und freut sich auf intensiven und hochklassigen Fußball. Zwar wird Public Viewing nicht im gewohnten Maß möglich sein, aber zum Glück ist der Fußballspaß auch zuhause gemeinsam mit Familie und Freunden auf einem modernen Fernseher ein berauschendes Erlebnis.

Das gilt um so mehr, wenn dieser TV Ambilight besitzt. Denn dank der Funktion „Flagge folgen“ im Ambilight-Menü jedes modernen Philips Ambilight Fernsehers, erstrahlt die Wand hinter dem TV in Schwarz-Rot-Gold – oder natürlich auch in einer anderen Landesfarbe. Die Fans entscheiden!

Bonus

Wer in ein Ladengeschäft geht, erhält als Käuferin oder Käufer eines teilnehmenden Philips Ambilight TVs zwei hochwertige Base Caps mit wechselbaren Flaggen dazu. – Zeige Deine Farben!

www.philips.de/tv-zeigedeinefarben