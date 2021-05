Wird die IFA 2021 abgesagt?

Gerüchte sind keine Tatsachen. Vieles aber deutet auf eine Absage der IFA 2021 hin. Gab der Rückzieher von Miele den Ausschlag?

Corona hatte schon für eine Absage der regulären IFA 2020 gesorgt, und alle hofften auf eine IFA 2021, wieder mit Besuchern und vollen Messehallen. Doch glaubt man den Gerüchten und den Aussagen hinter vorgehaltener Hand, sieht es nicht gut für dieses Jahr aus. Vielleicht ausschlaggebend ist die Absage von Miele vom 6. Mai. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Frank Jüttner, Chef der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland und in Personalunion auch für die Vertriebsregion Deutschland/Österreich/Schweiz (DACH) verantwortlich. Aus heutiger Sicht sei jedoch damit zu rechnen, dass beide Messen zum Schutz vor Ansteckung auch in diesem Jahr – richtigerweise – mit weitreichenden Einschränkungen verbunden sein würden. Dies gelte etwa für Erfassung und Kontingentierung der Gäste, die Gestaltung des Messestandes, die Durchsetzung von Abstandsregeln und nicht zuletzt auch für die Bewirtung.“

Weitere Hersteller, besonders die der Großgeräte, haben ebenfalls ihre Zusage zurückgezogen. Dazu gab es in den Verträgen mit der Messe eine Ausstiegsklausel bis zum 30. April, die dann auch wahrgenommen wurde. Zwar hatte die Messe noch am 19. April eine erfolgreiche Messe mit Teilnahmewünschen der Elektro-Hausgeräteindustrie, die über den Erwartungen liegen sollte, versprochen. Doch jetzt hat gerade diese Industrie einen Rückzieher gemacht. Zwar freut sich Miele und andere Unternehmen auf eine IFA 2022, doch bis dahin ist noch lange hin.

Seite vergangenem Jahr hat sich die Industrie auf neue Kommunikationsformen mit ihren Händlern und Kunden eingestellt. So etablierte Samsung seine virtuelle Messehalle, Panasonic richtet zu diesem Zweck sogar ein eigenes Videostudio ein, andere Unternehmen haben ihre Web-Auftritte an die neuen Gegebenheiten angepasst. Hinzu kommen die deutlichen Umsatzsteigerungen bei Electronic und Home Appliances in 2020 und auch im ersten Quartal 2021.

Die ausgefallen IFA 2020 hatte also keinen Einfluss auf den Umsatz und ob dieser mit einer IFA noch höher ausgefallen wäre, ist doch fraglich. In diesem Jahr war man in Berlin und bei der gfu zum Jahresanfang noch hoffnungsvoll, doch dann kam die dritte Corona-Welle. Und genau daraus haben viele Unternehmen die Konsequenzen gezogen. Denn bei erheblichen Einreisebeschränkungen für ausländische Besucher würde eine IFA 2021 zu einer rein nationalen Messe schrumpfen. Dafür aber lohnen sich die Millionen-Investition für Messestand, Personal und Logistik keinesfalls. Das ist bedauerlich, ganz besonders für die kleineren nationalen und internationalen Aussteller, die jetzt dieser Kommunikations-Plattform beraubt sind.

Ob man sich in Berlin wieder zu einer virtuellen Messe entschließen wird ist noch ungewiss. Selbst der gewaltige Aufwand der virtuellen CES im Januar konnte von dieser Form einer Messe nicht überzeugen. Gewinner ist Gary Shapiro, Präsident der CES. Die wird im Januar in Las Vegas stattfinden, denn Präsident Biden scheint es zu gelingen, die USA durchzuimpfen, und selbst mit einer nur nationalen Messe ist für die CES der Erfolg schon jetzt programmiert.

Wie sagt man so schön, „Wir fahren nach Berlin“, in diesem Jahr vermutlich nicht Also warteten wir auf eine IFA 2022. Doch ob die dann ein so großes Fest wie früher sein wird ist ungewiss. Die Industrie hat in zwei Nicht-Messejahren gesehen, wie viel Geld man gespart hat, ohne auf Umsatz verzichten zu müssen. Ein gewichtiges Argument für die Sparfüchse im Controlling der Unternehmen.