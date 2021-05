Vorteile für Vorbesteller bei Samsung TVs verlängert

Die Vorteile für Vorbesteller bei Samsung TVs wurden verlängert und gelten jetzt bis zum 23. Mai.

Für ausgewählte Modelle des Samsung Neo QLED Portfolios, das neue The Frame sowie die Soundbars Q800A und Q900A haben Kunden die Möglichkeit bei einer Vorbestellung einen Bonus von bis zu 500 Euro zu erhalten.

Seit Ende April ist die neue Samsung Neo QLED Technologie von Samsung im deutschen Handel erhätlich. Die Display-Technologie ermöglicht tiefe Schwarzwerte, hohe Spitzenhelligkeiten und eine präzise HDR-Darstellung durch minimierte Blooming-Effekte. Das alles wird in einem minimalistischen Design geliefert, das nicht nur die Herzen von Interior-Fans höher schlagen lässt, denn die Samsung Neo QLED Modelle sind bis zu schlanke 15 Millimeter tief. Hinzu kommt ein kaum wahrnehmbarer Displayrand, der dazu beiträgt, dass die Modelle mit ihrer Umgebung nahezu verschmelzen und ein ungestört beeindruckendes Home-Entertainment-Erlebnis bieten können. All diese Highlights bietet Samsung im Rahmen der verlängerten Preorder Promotion bis zum 23. Mai mit einem attraktiven Bonus für Vorbesteller an.

Vorbestellen und Bonus sichern bei diesen Modellen

Die Modelle QN900A2 (65, 75, 85 Zoll) und QN800A3 (65, 75, 85 Zoll) nehmen an der Preorder Promotion teil und knüpfen an die 8K-Erfolgsgeschichte von Samsung an – dieses Jahr allerdings mit der neuen Neo QLED Technologie. Hier können sich Vorbesteller mit 500 Euro Bonus beim QN900A mit 85 Zoll Bildschirmdiagonale den größten Vorteil sichern.

Doch auch im Segment der Samsung 4K Neo QLED TVs lohnt sich die Vorbestellung. Der QN95A (554, 655, 756 Zoll), der QN90A (557, 658, 759 Zoll) und der QN85A (6510, 7511 Zoll), sowie die Modelle QN94A (5012, 5513, 6514, 7515 Zoll), QN93A (5016, 5517, 6518, 7519 Zoll), QN92A (5020, 5521, 6522, 7523 Zoll) und der QN91A (5524, 6525, 7526 Zoll) sind Teil der Preorder Promotion und bieten einen Bonus von 100 bis 200 Euro.

Seit 2017 kann der Lifestyle TV The Frame durch sein elegantes Design überzeugen und erweitert die individuelle Inneneinrichtung als stilvoller Bilderrahmen. Wird er gerade nicht zum fernsehen genutzt, präsentiert The Frame im Art Mode Fotos und Kunstwerke, wodurch er fast zum Teil der Raumausstattung wird. The Frame setzt auch im Modelljahr 2021 auf die Dual LED-Technologie und überzeugt mit einem 50 Prozent schlankerem Gehäuse, sodass sie dem Design eines Bilderrahmens noch stärker ähneln. In den Größen 4327, 5028, 5529, 6530 und 7531 Zoll nimmt auch The Frame an der Preorder Promotion teil.

Abgerundet wird die Aktion mit den Soundbar Modellen Q800A und Q700A. Ausgestattet mit Q-Symphony, integrieren die Soundbars die oberen Speaker von Samsung QLED TVs, die ebenfalls mit Q-Symphony kompatibel sind, zu einem immersiven, raumfüllenden Gesamtklang.

Neo QLED: Moderne Bildtechnologie und minimalistisches Design

Samsung führt mit Neo QLED eine neue Display-Technologie für seine TV-Modelle mit 8K und 4K ein, welche die Quantum Dot-Technologie erweitert. Ermöglicht wird dies durch eine neue Lichtquelle, die sogenannte Quantum Mini LED. Diese wird durch die Quantum Matrix-Technologie und den Neo Quantum Prozessor, einem für Samsung Neo QLED angepassten Bildprozessor, präzise gesteuert. Die Quantum Mini LED ist um ein Vielfaches flacher als eine herkömmliche LED. Anstelle einer Linse zur Lichtstreuung und eines Gehäuses zur Fixierung ist die Quantum Mini LED mit hauchdünnen Mikroschichten überzogen, die mit einer hohen Anzahl an LEDs gefüllt sind. Die Quantum Matrix-Technologie ermöglicht eine feine und präzise Steuerung der dicht aneinander liegenden LEDs, wodurch ein Überstrahlen verhindert werden kann. Samsung Neo QLED bietet eine Luminanzskala von 12 Bit mit 4096 Schritten. So können dunkle Bereiche möglichst dunkel und helle Bereiche möglichst hell dargestellt werden, was zu einem präzisen und immersiven HDR-Erlebnis beiträgt.

Darüber hinaus ermöglicht die Samsung Neo QLED Technologie, dass der gesamte TV schlank gehalten werden kann. Bei der Anbringung an eine Wand geht der nur 15mm schmale Samsung Neo QLED nahezu nahtlos in diese über. Durch das Infinity One Design ist auch der Rahmen verschwindend klein, sodass die Nutzer fast nur noch auf das beleuchtete TV Bild blicken, ohne dass ein breiter Rand von den angezeigten Inhalten ablenkt.

Bis zum 23. Mai Bonus sichern

Bestellt der Kunde sein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler vor, zahlt er zunächst den üblichen Preis und kann das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/neoqled-vorbestellen registrieren. Ist dies erfolgreich erledigt, erhält der Käufer die Gutschrift des Bonus innerhalb von 45 Werktagen auf sein Konto. Wichtig ist hier, dass das Gerät mit einem länderspezifischen Modell-Code gekennzeichnet ist, der es zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter samsung.de/neoqled-vorbestellen zu finden.

Der Aktionszeitraum der Samsung Preorder Promotion verlängert sich bis zum 23. Mai 2021. Registrierungen der im Handel vorbestellten und erworbenen Produkte sind bis zum 7. Juli 2021 online möglich. Bei Fragen zum Registrierungsprozess können sich Kunden unter der Telefonnummer 06196 / 77555 – 12 oder per E-Mail an aktionen@samsung.com an unseren Support wenden.

