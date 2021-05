Neue Galaxy Book-Serie von Samsung verfügbar

Die neue Galaxy Book-Serie von Samsung ist ab sofort verfügbar und vereint starke Leistung mit kompaktem Design.

Für einen mobilen und effizienten Workflow legt Samsung den Fokus unter anderem auf ein kompaktes Design, zuverlässige Performance und eine geräteübergreifende Zusammenarbeit. Mit den neuen Notebooks, die ab heute deutschlandweit erhältlich sind, setzt Samsung in dieser Hinsicht hohe Maßstäbe. Das Galaxy Book Pro, das Galaxy Book Pro 360 und das Galaxy Book sind Teil des Samsung Galaxy-Ökosystems und bieten neben ihrer Leistungsfähigkeit vor allem auch eine leichte und schlanke Bauform, die einen bequemen Transport ermöglicht.

Das Galaxy Book Pro 360 und des Galaxy Book Pro sind die perfekten Alltags-Begleiter. Neben ihrem geringen Gewicht und der kompakten Bauform, verfügen die beiden Premium-Notebooks auch über ein strapazierfähiges Aluminium-Gehäuse. Durch die Unterstützung von LTE1 und Wi-Fi 6E2 ermöglicht das Galaxy Book Pro in der LTE-Variante auch unterwegs eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung.

Als Teil des umfangreichen Samsung Galaxy-Ökosystems lassen sich die Notebooks nicht nur mit anderen kompatiblen Galaxy-Geräten verbinden – sondern auch mit kompatiblen Produkten von Microsoft, was einen geräteübergreifenden Workflow ermöglicht.

Das Galaxy Book Pro 360 ist als erstes Windows-Notebook von Samsung mit einem Super AMOLED-Display ausgestattet, das sich bei Bedarf auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen S Pen bedienen lässt. Während der Intel Core Prozessor der elften Generation und die Grafikkarte Intel Iris Xe die Basis für eine flüssige Bildwiedergabe legen, ermöglicht der ausdauernde Akku der Serie, dass Nutzer ihre Lieblingsinhalte auch unterwegs lange genießen können. Für die entsprechende Soundkulisse sorgen derweil die integrierten Lautsprecher von AKG mit Dolby Atmos-Sound.

Starke Features für eine angenehme Arbeitsatmosphäre

Komplettiert wird das Notebook-Portfolio durch das Galaxy Book, das sich ebenfalls über ein kompaktes Design, hohe Konnektivität und eine starke Performance definiert. Die preisgünstigere Basisvariante der neuen Samsung Notebook-Generation verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, die einen geräteübergreifenden Gebrauch ermöglichen. Wie die gesamte Serie, legt auch das Galaxy Book einen Schwerpunkt auf das hybride Arbeiten, was sich neben dem leistungsstarken Akku nicht zuletzt auch in den Fähigkeiten der Software zeigt. So dient etwa die intelligente Geräuschunterdrückung des Mikrofons dazu, dass Nutzer während eines Videoanrufes klar und deutlich zu verstehen sind.

Verfügbarkeit und Preis

Das Galaxy Book Pro 360, das Galaxy Book Pro und das Galaxy Book sind ab sofort im Samsung Online Shop sowie im deutschen Handel erhältlich. Kunden, die zwischen dem 14.05. und 31.05.2021 ein neues Galaxy Book Pro 360 oder Galaxy Book Pro im Samsung Online Shop kaufen, erhalten die Galaxy Buds Pro in der Farbe Phantom Violet dazu. Beim Kauf eines Galaxy Book in diesem Zeitraum gibt es die Galaxy Buds Live in schwarz als kostenlose Zugabe über den Samsung Online Shop.

www.samsung.de