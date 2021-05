Sony Xperia 10 III im Kopfhörer und Joyn PLUS+ Bundle

Das Sony Xperia 10 III ist im Kopfhörer und Joyn PLUS+ Bundle erhältlich. Mit dem Xperia 10 III bringt Sony 5G-Konnektivität in die Smartphone-Mittelklasse.

Das neue Xperia 10 III bietet eine beeindruckende Ausstattung und unterstützt erstmals im Segment der Mittelklasse-Smartphones von Sony die aktuelle Generation des 5G Netzes. Ausgestattet mit der Qualcomm Snapdragon 690 5G Mobile Plattform und Android 11 bietet das Smartphone eine hervorragende Basis für alle Alltagsherausforderungen. Für die nötige Ausdauer sorgt ein 4.500 mAh-Akku, der dank intelligenter Ladefunktionen bis zu drei Jahre Nutzungsdauer ohne signifikanten Leistungsverlust[2] übersteht. Serien, Filme und Spiele werden auf einem 6″ (15,2 cm) Full HD+ OLED Display im 21:9 Kinoformat dargestellt. Zudem verfügt das Xperia 10 III über ein Triple-Kamera-System mit einem 12 MP-Objektiv und zwei 8 MP-Objektiven – Ultra-Weitwinkel (16 mm), Weitwinkel (27 mm) und Tele (54 mm). Nach IP65/68[4] wasser- sowie staubgeschützt und mit Corning Gorilla Glass 6 ist das Xperia 10 III ein robuster und zuverlässiger Begleiter. Für den perfekten Klang über Kopfhörer sorgen die bekannten Sony Technologien wie HiRes Audio, HiRes Audio Wireless[5], DSEE Ultimate[6] und aptX.

Exklusive Vorteile für Vorbesteller

Käufer, die sich im Zeitraum von 12. Mai 2021 bis 30. Juni 2021 für ein Xperia 10 III entscheiden, dürfen sich über ein exklusives Bundle freuen. Wer sein Xperia 10 III registriert[7] erhält einen WH-CH710N Noise Cancelling Over-Ear-Kopfhörer von Sony sowie drei Monate Joyn PLUS+ im Gesamtwert von 170 Euro dazu, solange der Vorrat reicht. Einreichungen werden bis zum 15. Juli angenommen.

Der kabellose Noice Cancelling-Kopfhörer WH-CH710N von Sony profitiert von den Audiotechnologien des Xperia 10 III und wurde speziell für langes Hören entwickelt. Die verbaute Geräuschunterdrückung passt sich intelligent an die Umgebung des Trägers an, um jederzeit ein perfektes Klangerlebnis zu garantieren.

Film- und Serienliebhaber lieben es: der Premium-Zugang Joyn PLUS+ bietet Abonnenten Zugang zu Filmen, Serien sowie über 70 Live-TV-Sender inklusive acht Pay-TV-Sender. Darüber hinaus gibt es bei Joyn PLUS+ vielfältige Originals und exklusive Inhalte, Previews zu beliebten TV-Sendungen und einen eigenen Bereich für Sport-Inhalte – und das alles ohne Satelliten- oder Kabelanschluss, in brillanter HD-Qualität.

Das Xperia 10 III ist ab sofort in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Rosa für einen Preis von 429 Euro (UVP) vorbestellbar.

www.sony.de