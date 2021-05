KOOP 2021 von expert und EURONICS feiert Premiere

Erfolgreicher Abschluss einer Branchenpremiere: Unter dem Motto „Das Beste aus allen Welten“ feierte die KOOP 2021 von expert und EURONICS erfolgreich ihre Premiere.

In Zusammenarbeit mit der Messe Berlin haben die beiden größten Verbundgruppen im Elektronikfachhandel erstmals ihre Frühjahrsmessen zusammengelegt und so ein komplett neues Veranstaltungsformat für die Branche geschaffen. Die beteiligten Kooperationspartner sowie die Aussteller und Besucher werten die Auftakt-KOOP als vollen Erfolg.

Vom 1. bis 5. März 2021 veranstaltete EURONICS ihre Frühjahrsmesse. Die Frühjahrsmesse von expert fand vom 19. bis 23. April 2021 statt. Ihren Fachhändlern sowie Industrie- und Dienstleistungspartnern boten die Verbundgruppen mit der KOOP ein effizientes und informatives Veranstaltungsformat. Das Zusammenlegen der einst getrennten Veranstaltungen soll für alle Beteiligten klar signalisieren: Hier erleben sie „das Beste aus allen Welten“.

Voller Erfolg der Premierenveranstaltung

Die Resonanz auf das neue Veranstaltungsformat war bei expert-Gesellschaftern und EURONICS-Mitgliedern sowie Industrie- und Dienstleistungspartnern durchweg positiv: Insgesamt 220 Aussteller waren auf der KOOP 2021 an virtuellen Messeständen vertreten. Zudem wurden für die Messebesucher der beiden Kooperationen 711 Workshops zu 134 vielfältigen Themen angeboten, in denen es Branchen-Insights und Fortbildungsmöglichkeiten aus erster Hand gab. Mit 14.888 Anmeldungen wurden die abwechslungsreichen Workshops sehr gut angenommen.

Gute Resonanz bei Besuchern und Ausstellern

„Die erste KOOP war ein voller Erfolg! Mit der guten Resonanz auf unser brandneues Veranstaltungsformat sind wir mehr als zufrieden – bei expert lag die hohe Beteiligung unserer Gesellschafterbetriebe bei erfreulichen 92,3 Prozent“, sagt Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE. „Wir bedanken uns herzlich bei unseren Gesellschaftern sowie bei unseren Industrie- und Dienstleistungspartnern, deren Engagement maßgeblich zum guten Gelingen beigetragen hat. Nun blicken wir mit Zuversicht auf das kommende Jahr und freuen uns, alle Beteiligten auf unserer ersten ‚echten‘ KOOP in Berlin persönlich zu begrüßen!“

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG fügt hinzu: „Das Format der KOOP ist unter allen Aspekten geglückt: Eine tolle Zusammenarbeit zwischen uns, expert und der Messe Berlin, eine hervorragende technische Umsetzung und ein enormer Zuspruch der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Danke an alle Industriepartner, die diese Messe mitgetragen haben. Zu sehen, dass unsere Mitglieder das Format so gut angenommen haben – von Deals bis Workshops – freut mich dabei natürlich insbesondere. Nun schauen wir voller Zuversicht in die Zukunft und hoffen, uns bald wieder physisch treffen zu können.“

„Die erfolgreiche KOOP-Premiere hat gezeigt, dass die Branche auch unter den weiterhin schwierigen Umständen bereit ist, Neues auszuprobieren. Die Veranstaltung fand zum passenden Zeitpunkt statt und sendet die richtigen Signale. Wir freuen uns schon, EURONICS, expert und alle Partner in Berlin zur KOOP auf dem Messegelände unter dem Funkturm begrüßen zu dürfen und gemeinsam die Verbundenheit der Branche zu erleben“ sagt Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin Group & IFA Executive Director.

Ausblick: KOOP in 2022 als Präsenzmesse

Die Entscheidung, das KOOP-Veranstaltungsformat auch im kommenden Jahr fortzuführen und so eine langfristige Synergiemesse für die Branche zu etablieren, haben expert, EURONICS und die Messe Berlin bereits einstimmig beschlossen. Die nächste KOOP soll vom 19. bis 22. Februar 2022 und, wie ursprünglich geplant, als Präsenzmesse in Berlin stattfinden. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich. Die Kooperationspartner sind sich einig, dass die KOOP als virtuelles Format gut gestartet ist, dass eine Vor-Ort-Messe mit persönlichen Gesprächen aber durch nichts zu ersetzen ist.

