ASUS präsentiert Zenfone 8 – weltweit schnellstes 5,9 Zoll Smartphone

Das neue ASUS Zenfone 8 bietet eine kompakte Größe, den neuesten Snapdragon 888 Prozessor, ein AMOLED-Display und ein ausgefeiltes Kamerasystem.

ASUS präsentiert die neue leistungsstarke Zenfone 8-Serie. Mit seiner kompakten Größe und dem Einhand-Modus macht das Zenfone 8 die Bedienung mit nur einer Hand leichter als je zuvor. Wie sein großer Bruder, das Zenfone 8 Flip, wird auch das kompakte Zenfone 8 von der leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform angetrieben. Beide Geräte verfügen über ein gestochen scharfes AMOLED-Display mit hoher Farbgenauigkeit – beim Zenfone 8 misst es 5,9 Zoll während das Zenfone 8 Flip mit einem 6,67 Zoll großen NanoEdge Display ausgestattet ist. Die neue Zenfone-Generation verfügt über einen bis zu 256 GB großen UFS 3.1 internen Speicher. Darüber hinaus ermöglichen der langlebige 4.000 mAh Akku im Zenfone 8 und der 5.000 mAh Akku im Zenfone 8 Flip mit Quick-Charge-Funktionalität besonders lange Laufzeiten. Das Zenfone 8 liefert dank seines Dual-Kamera-Systems Bilder und Videos in herausragender Qualität. Das Zenfone 8 Flip überzeugt wie seine Vorgänger mit der kultigen motorisierten Flip-Dreifachkamera.

Neue Designs: Kompakt und flippig

Das Zenfone 8 eignet sich aufgrund seiner kompakten Größe und seines leichten Gewichts von nur 169 Gramm auch perfekt für kleinere Hosentaschen. Es ist hochwertig verarbeitet und besonders einfach zu bedienen. Dafür sorgt der neue Einhand-Modus, der die Bedienung mit nur einem Daumen unterstützt und das Display-Fenster beliebig verkleinern lässt. Die neue Mattglas-Beschichtung auf der Rückseite verleiht sowohl dem Zenfone 8 als auch dem Zenfone 8 Flip einen eleganten Look. Zudem passt sich die 3D-gewölbte Rückseite der Smartphones perfekt an die Handfläche an und ermöglicht dem Nutzer so einen sicheren Halt des Smartphones. Darüber hinaus ist das Zenfone 8 nach IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub geschützt.

Leistung auf höchstem Niveau

Das Zenfone 8 und Zenfone 8 Flip verwenden die neueste Flaggschiff Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform, die mit einer 5-Nanometer-Prozesstechnologie gefertigt wird. Dieser Prozessor bietet eine bis zu 25 Prozent schnellere CPU-Leistung und eine bis zu 35 Prozent schnellere Grafikwiedergabe im Vergleich zur vorherigen Zenfone-Generation. Beide Smartphones bieten auch die schnellstmöglichen 5G-Geschwindigkeiten, zusätzlich zur neuesten WiFi 6E-Technologie mit 6 GHz Unterstützung für schnellere und stabilere Verbindungen.

Das Zenfone 8 verfügt zudem über einen 4.000 mAh Akku mit einem 30-Watt-HyperCharge-Adapter für schnelles Laden. Das Akkupflege-System bietet eine Vielzahl an verschiedenen Ladeoptionen, einschließlich gleichmäßigem Laden, zeitgesteuertem Laden und einer Ladeobergrenze. Zusätzlich ist es mit bis zu 16 GB 6400 Mbps LPDDR5 RAM und 256 GB ROM ausgestattet. Der Arbeitsspeicher ist dabei bis zu 16 Prozent schneller als Standard-LPDDR5-RAM.

Das Zenfone 8 Flip kommt mit einem 5.000 mAh Akku und einem 30-Watt-HyperCharge-Adapter. Es bietet bis zu 8 GB LPDDR5 RAM Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB internen Speicher, welcher durch eine MicroSD-Karte erweitert werden kann.

Brillante AMOLED-Displays

Sowohl das Zenfone 8 als auch das Zenfone 8 Flip sind mit hellen Samsung AMOLED-Displays ausgestattet. Für ein großartiges Nutzererlebnis sorgt die Delta-E <1 Farbgenauigkeit und die in Zusammenarbeit mit Pixelworks verbesserte DC Dimming Technologie. Zusätzlich sind die Displays HDR10+-zertifiziert, um auch in dunklen Szenen alle Details hervorzuheben. Das Entsperren der Smartphones erfolgt intuitiv durch den Fingerabdrucksensor im Display.

ASUS Zenfone 8 Flip

Das Zenfone 8 verfügt über ein 5,9 Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Reaktionszeit von einer Millisekunde für nahtloses Scrollen und eine ruckelfreie Darstellung. Die kinotaugliche DCI-P3-Farbskala von 112 Prozent macht Videos und Bilder in hoher Qualität erlebbar, und die Helligkeit von 1.000 cd/m² ermöglicht auch im Freien eine gute Ablesbarkeit. Zudem ist das Display durch das neueste und widerstandsfähigste Corning Gorilla Glass Victus geschützt.

Das Zenfone 8 Flip verfügt über ein 6,67 Zoll großes NanoEdge-All-Screen-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate, lebendigen Farben und einer nahtlosen Reaktionszeit.

Professionelle Bild- und Videoaufnahmen

Das Haupt-Dual-Kamera-System des Zenfone 8 fängt jeden kostbaren Moment mit Fotos in hervorragender Qualität ein, egal unter welchen Bedingungen. Die 64-MP-Hauptkamera mit Sony IMX686 Sensor verfügt über Dual-Pixel-Autofokus, optische Bildstabilisierung und eine hohe Lichtempfindlichkeit für perfekte Fotos bei Tag und Nacht. Die 12 MP Sony IMX363 Ultraweit-Kamera ermöglicht detailreiche Makroaufnahmen und sorgt somit für eine höhere Flexibilität. In Kombination mit dem Hauptsensor ermöglicht die Ultraweit-Kamera auch beeindruckende HDR-Aufnahmen sowie Low-Light-Bilder und steigert die Helligkeit dunkler Bilder um das bis zu vierfache. Auf der Vorderseite bietet die 12 MP Selfie-Kamera mit Sony IMX663 Sensor und Dual-Pixel-Autofokus kristallklare Selfie-Aufnahmen und Videos.

Die Weitwinkelkamera der Zenfone 8-Generation bietet eine branchenführende 8K-Videoaufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde mit elektronischer Bildstabilisierung. Die Ultraweitwinkel-Kamera ermöglicht eine 4K-Aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde, sodass Nutzer jeden Moment in hoher Qualität festhalten können.

Das Zenfone 8 Flip verfügt über die motorisierte Flip-Kamera mit einem weiterentwickelten Dreifach-Kamerasystem, das hochauflösende Foto- und Videofunktionen bietet, egal ob das Modul nach vorne oder nach hinten gerichtet ist. Als Hauptkamera sorgt eine Sony IMX686 64-MP-Weitwinkelkamera mit Dual-Pixel-Phasenerkennungs-Autofokus für eine ultrascharfe Fokussierung. Dank Quad-Bayer-Technologie und verbesserter Lichtempfindlichkeit gelingen sowohl bei Tag als auch bei Nacht atemberaubende Fotos. Die Ultraweitwinkel-Kamera wird von einem Sony IMX363-Sensor angetrieben und unterstützt äußerst detaillierte Makroaufnahmen bei bis zu gerade einmal vier Zentimeter Entfernung. Die dritte Kamera ist eine Telekamera, mit dreifach optischem und bis zu zwölffachem Gesamtzoom. Zudem ermöglicht das Kamerasystem nahtlose Übergänge zwischen den Kameras während der Aufnahme.

ZenUI 8: Schneller und flexibler

Die neue schnelle ZenUI 8-Oberfläche ist einfach und leicht zu bedienen. Die Bedienung im Einhand-Modus vereinfacht die Steuerung mit nur einem Daumen. Der Dark Mode passt Apps automatisch an ein dunkles Farbschema an und ist für Nutzer so augenschonender. Der Systemmodus bietet mehrere verschiedene Modi, mit denen der Benutzer entweder die Leistung priorisieren oder die Akkulaufzeit verlängern kann.

Preise und Verfügbarkeit

Das Zenfone 8 mit 8 GB / 128 GB ist im ASUS Online Shop und bei Alternate für 669 EUR, sowie bei Handy Deutschland im Tarif erhältlich. Bei Alternate und im ASUS Online Shop wird es bis Ende Mai eine Early Bird-Aktion dieses Modells für 599 EUR geben.

Das Zenfone 8 mit 8 GB / 256 GB ist im ASUS Online Shop und bei Alternate für 729 EUR, sowie bei Handy Deutschland im Tarif erhältlich.

Das Zenfone 8 mit 16 GB / 256 GB ist im ASUS Online Shop und bei Alternate für 799 EUR, sowie bei Handy Deutschland im Tarif erhältlich.

Das Zenfone 8 Flip mit 8 GB / 256 GB ist im ASUS Online Shop und bei Alternate für 799 EUR erhältlich.

