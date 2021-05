Hisense UpgradeYourHome-Kampagne zur EURO 2020

Hisense startet die #UpgradeYourHome-Kampagne zur zur UEFA EURO 2020. Das verschobene Turnier findet vom 11. Juni bis 11. Juli statt.

Hisense hat Dwyane Wade zum globalen Botschafter für die diesjährige Kampagne ernannt, die Sportfans und Verbraucher dazu anregen soll, ihr Zuhause mit einem Preis aufzuwerten. Wade gibt den offiziellen Startschuss für die #UpgradeYourHome-Kampagne, indem er europäische Fußball-Legenden wie Marco Materazzi und Lukas Podolski dazu aufruft, die Upgrade-Saison nach Europa zu bringen.

#UpgradeYourHome startete am 6. Mai. Verbraucher, die bis zum 11. Juli ein Hisense-Produkt kaufen, können sich unter global.hisense.com registrieren, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnehmer haben die Chance, 10.000 € zu gewinnen. Passend zum Thema „Upgrade“ bietet die Kampagne Verbrauchern die Möglichkeit, ihre Haushaltsgeräte aufzuwerten, um für die Sommersaison optimal ausgestattet zu sein und schafft auf überzeugende Weise eine exklusive Verbindung unter den Teilnehmern des Wettbewerbs.

Zusammen mit der #UpgradeYourHome-Kampagne stellt Hisense Hero-Produkte vor, um Sportfans für die UEFA EURO 2020 fit zu machen.

ULED TV U7QF

Der ULED-Fernseher mit Quantum Dot Colour aus der U7-Serie liefert über eine Milliarde Farbnuancen. Die Full Array Local Dimming-Technologie von Hisense nutzt darüber hinaus unabhängig gesteuerte Dimming-Zonen für zusätzliche Präzision. Mit der Funktion „Sportmodus“ erzeugt der U7QF kristallklare Sportszenen voller lebendiger Farben und detailreicher Ebenen. Mit HDR10+ und Dolby Vision™-Unterstützung plus immersivem Sound durch Dolby Atmos® bringt er auf 50“, 55“ und 65“ ein authentisches Kinoerlebnis nach Hause.

ULED TV U8GQ

Der U8GQ zeigt erstaunliche Ebenen der Farbreinheit. Der Quantum Dot HDR ULED-Fernseher bringt Sie mit über 1 Milliarde naturgetreuer Farben näher an die Realität, während Ultra HD Premium außergewöhnliche 4K-Klarheit bietet. Über 90 unabhängig voneinander gesteuerte Dimming-Zonen sorgen selbst in dunkelsten Szenen für gestochen scharfe Details. Ein KI-Bildoptimierungssystem passt die Bildqualität automatisch für das beste Seherlebnis je nach identifiziertem Szenario an. Der Fernseher bringt in den Größen 55“ und 65“ ein unvergleichliches Kinoerlebnis mit IMAX Enhanced, HDR10+ und Dolby Vision IQ™-Unterstützung und immersivem Dolby Atmos® Sound mit Multi-Channel Surround ins Wohnzimmer.

Cross Door Kühlgerät PureFlat

Die beiden Modelle RQ760N4AIF und RQ760N4BFF der PureFlat-Serie von Hisense sind fortschrittlich in Design und Ausstattung. Mit dem integrierten Eis- und Wasserspender steht jederzeit ein Vorrat an gekühltem Wasser und Eis, crushed oder als Würfel, bereit. Der Innenraum punktet mit innovativen Aufbewahrungslösungen wie dem My Fresh Choice-Bereich, dessen Temperatur von -20 °C bis 5 °C flexibel als Kühl- oder Gefrierfach eingestellt werden kann.

