ASUS präsentiert das ZenBook Pro 15

Mit dem ZenBook Pro 15 (UX535) präsentiert ASUS ein Notebook mit brillanter Darstellung. Das ultrahelle Display mit einer Auflösung von bis zu 4K ist auch als OLED-Display und mit Touch-Funktion erhältlich.

Es bietet eine lebendige, realistische Farbwiedergabe und klare Kontraste. Für hohe Performance bei Multitasking und Entertainment stecken im kompakten Gehäuse des ZenBook Pro 15 leistungsstarke Komponenten, wie der Intel Core Prozessor der 10. Generation und die NVIDIA GeForce GTX Grafikkarte. Das ScreenPad 2.0, ein in das Touchpad integriertes Zweitdisplay, bietet zahlreiche Funktionen für müheloses Multitasking und verbesserte Workflows.

Klare Farben und hohe Displayqualität für Kreativprofis

Das 15,6 Zoll große, HDR-fähige Display des ZenBook Pro 15 ist optional als OLED-Display mit Touch-Funktion sowie mit bis zu 4K-Auflösung erhältlich. Es liefert ultrascharfe Bilder mit hohem Farb- und Kontrastumfang und sattem Schwarz. In Kombination mit der leistungsstarken bis zu NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Grafikkarte lässt es Farben lebensecht erscheinen, bietet klare Kontraste und eine schnelle Reaktionszeit. Das Display ist entspiegelt, besonders hell und verfügt über eine DCI-P3 Farbraumabdeckung von 100 Prozent für eine lebendige und realistische Farbwiedergabe auf professionellem Niveau. Reduziertes blaues Licht macht das Display auch an langen Arbeitstagen besonders augenschonend – zertifiziert durch den TÜV Rheinland. Mit seinem NanoEdge-Design hat das Display zudem besonders schmale Bildschirmränder und ein Screen-to-Body-Verhältnis von 88 Prozent.

ScreenPad 2.0: Zweitdisplay und Touchpad in einem

Das ZenBook Pro 15 ist optional mit ScreenPad 2.0 erhältlich, welches das Touchpad und ein Zweitdisplay mit einer intuitiven, Smartphone-ähnlichen Benutzeroberfläche vereint. Es macht Multitasking-Workflows einfach möglich und erleichtert zahlreiche Aufgaben durch den direkten Zugriff auf Apps und Funktionen, während der Platz auf dem Hauptdisplay maximal genutzt werden kann.

Leistungsstarkes und komfortables Arbeiten

Das ZenBook Pro 15 ist schlank und besonders kompakt und trotzdem robust nach (MIL-STD 810G) Militärstandard getestet. Gleichzeitig verfügt es über eine leistungsstarke Ausstattung mit einem Intel Core Prozessor der 10. Generation (bis zu i7-10870H) und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. Für ultraschnelles Speichern ist das ZenBook Pro 15 OLED mit bis zu 1 TB PCIe-SSD ausgestattet, sowie mit einer optionalen bis zu 1 TB SSD-Festplatte für besonders viel Speicherplatz erhältlich.

Beim Öffnen des Displaydeckels hebt das ErgoLift-Scharnier die Tastatur automatisch an und sorgt so für mehr Schreibkomfort mit gleichzeitig verbesserter Kühlung und Klangqualität. Mit der Infrarot-Kamera melden sich Nutzer kontaktlos und sicher durch Gesichtserkennung an. WiFi 6 und die ASUS WiFi Master-Technologie liefern schnelle drahtlose Geschwindigkeiten, eine größere WLAN-Reichweite und reibungslose Verbindungen. Das ZenBook Pro 15 (UX535) ist ab sofort ab 1.499 Euro verfügbar.

