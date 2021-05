Mit „Made for Germany – Dein Streaming Content inklusive“ bietet Samsung seinen Kunden exklusiven Mehrwert durch Gutscheine beim Kauf eines 2021er Samsung Aktions-TVs.

Die Aktion belohnt Käufer, die ab dem 01. April einen der Samsung Aktions-TVs von 2021 mit deutschem Modell-Code oder erstmals auch eines von 13 Soundbar Aktionsmodellen mit deutschem Modell-Code erworben haben. Je nach Gerät gibt es kostenlose Gutscheincodes1 für bis zu 12 Monate Abo-Vergnügen bei Sky Ticket, DAZN, waipu.tv, HD+ sowie Rakuten TV oder erstmals MagentaTV. Neben starker Bildauflösung und überzeugendem Sound bei Samsung Neo QLED locken soweit für das jeweilige Aktionsgerät verfügbar die deutsche Bundesliga, internationale Spitzenspiele sowie hochauflösende Filme, Serien und TV-Inhalte. Die Aktion Made for Germany 2021 ist am 01. April gestartet und läuft vorerst bis zum 30. Juni 2021.

“Wir wollten unseren Kunden im vergangenen Ausnahmejahr mit hochwertigen Inhalten für ihren neuen Samsung TV belohnen. Dank der großartigen Resonanz bieten wir die Aktion auch in diesem Jahr an und stellen dank unseres erweiterten Partnernetzwerks abermals ein reichhaltiges Content-Paket zur Verfügung“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics Deutschland GmbH. „Zusätzlich zur 2021 TV Generation nehmen erstmals auch ausgewählte Samsung Soundbar-Modelle an der Aktion teil. Die Made for Germany Aktion ist neben Bildqualität, Sound und Design ein wichtiger Kaufanreiz für unsere Kunden im spannenden Sport- und TV-Jahr 2021.“

Abonnements mit hochwertigem Inhalt

Bei „Made for Germany – Dein Streaming Content inklusive“ profitieren nur Käufer eines Aktions-TVs von 2021 mit deutschem Modell-Code, der jeweils mit GQ für German Neo QLED und QLED sowie GU für German UHD beginnt3. Geräte mit einem anderen Ländermodellcode sind von der Aktion ausgeschlossen und bieten dementsprechend keine kostenlosen Streaming-Gutscheincodes an. An der Aktion nehmen beispielsweise die Modelle der Samsung Neo QLED 8K- und 4K- Reihe, aber auch Produkte aus dem Lifestyle TV Portfolio wie beispielsweise The Frame4 oder The Serif5 sowie der 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor The Premiere teil. Je nach Aktions-TV gibt es Gutscheincodes für Abonnements mit drei, sechs oder 12 Monaten Laufzeit bei DAZN, HD+, Sky Ticket, waipu.tv oder MagentaTV, was in diesem Jahr erstmals Teil der Aktion ist. In diesem Jahr sind erstmalig auch ausgewählte Soundbar-Modelle teilnahmeberechtigt. Für die Soundbar-Aktionsmodelle gibt es drei oder sechs Gutscheincodes für jeweils einen Leihfilm bei Rakuten TV. Je nach Aktionsmodell können Käufer auch Gutscheincodes für ein Abonnement mit sechs Monaten Laufzeit bei Sky Ticket Cinema & Entertainment erhalten. Zusätzlich erhalten Kunden beim Kauf von Aktions-TV und Aktions-Soundbar (auch zeitlich unabhängig voneinander) einen weiteren Vorteil in Form einer Wandhalterung.6

„Made for Germany – Dein Streaming Content inklusive” ist am 01. April gestartet und läuft vorerst bis zum 30. Juni 2021. Alle Bedingungen im Detail und eine ausführliche Liste der teilnehmenden Geräte und der Verfügbarkeit des Streaming-Contents gibt es auf: https://www.samsung.com/de/offer/madeforgermany/

Aktivierung bequem per Samsung Promotion App auf TV

Käufer eines Aktions-TVs können ihren Gutscheincode ganz einfach direkt am Aktions-TV mit der Samsung Promotion App aktivieren.7 Dort werden alle für das TV-Gerät verfügbaren Aktionen angezeigt und können mit einem Klick auf den jeweiligen Aktionsbanner abgerufen werden. Für den Abruf der Codes ist ein Samsung Account sowie eine Internetverbindung notwendig. Nach Bestätigung und Login des Samsung Accounts startet der Download des jeweiligen Gutscheins automatisch. Anschließend wird zur Registrierung des Abonnements bzw. Angebotes auf die jeweilige Seite des Partner-Angebotes weitergeleitet. Käufer einer Aktions-Soundbar werden über die Aktionsseite samsung.de/madeforgermany zum Promotool weitergeleitet und müssen das Gerät dort mit der Seriennummer registrieren. Im Anschluss bekommen sie die Gutscheincodes per E-Mail zugesandt.

Live-Fußball und eine große Auswahl an Film- und Serienhighlights

Abhängig vom Aktionsgerät dürfen sich Kunden etwa über Live-Fußball aus Bundesliga und Champions League und vielen weiteren Sportarten oder auf eine große Auswahl spannender Filme und ein vielfältiges TV-Programm freuen: HD+, Magenta TV, Rakuten TV und waipu.tv locken mit zahlreichen aktuellen Produktionen und vielen Klassikern sowie hochauflösendem TV-Programm. Je nach Aktionsmodell kommen Kunden in den Genuss eines hochwertigen Angebots im Wert von bis zu 1.042 Euro2.

Unterhaltung in Samsung Neo Q(LED)ualität

So ein spannendes Angebot kommt in hoher Bildauflösung am besten zur Geltung. Die Samsung Neo QLED Modelle spielen Bilder mit bis zu 33 Millionen Pixeln aus und geben Farben voll und lebendig wieder. Satte Schwarztöne, hohe Helligkeitswerte und eine leistungsstarke Upscaling-Technologie sorgen dafür, dass Samsung Neo QLED ein Bild liefern kann, das nah an die Realität herankommt. Mit Made for Germany wird daher das Samsung Neo QLED Gesamtpaket aus sehr guter Bildqualität, einer eindrucksvollen Soundkulisse und schlankem Design mit einem umfangreichen Entertainmentangebot passend ergänzt.

www.samsung.de