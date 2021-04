Hisense sponsert die Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022

Durch die Aufnahme in die Liste der kommerziellen Partner für das kommende Turnier wird Hisense in der Lage sein, mit dem weltweiten Publikum der FIFA auf einzigartige und überzeugende Weise in Kontakt zu treten: von Engagement-Möglichkeiten vor Ort über Logo-Sichtbarkeit auf einer Reihe von FIFA-Plattformen bis hin zu globalen Werbekampagnen. Die Zusammenarbeit, die 2017 im Rahmen des Turniers in Russland begann, beinhaltet auch die Möglichkeit für Hisense, seinen Kunden fesselnde, speziell erstellte Video-on-Demand-Programme mit historischen FIFA World Cup™-Inhalten zu präsentieren, die über seine integrierte Smart TV-Plattform VIDAA bereitgestellt werden.

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura: „Es ist mir eine große Freude, Hisense als offiziellen Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft an Bord zu begrüßen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dieser international angesehenen Marke, die auch im Sportmarkt eine wachsende Präsenz hat, während wir auf Katar 2022 hinarbeiten. Die FIFA und Hisense konzentrieren sich beide auf Technologie, Innovation und darauf, Menschen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit die globalen Ziele beider Organisationen unterstützen und zum Erfolg der sicherlich großartigen Veranstaltung im nächsten Jahr beitragen wird.“

„Die kontinuierliche Investition in Weltklasse-Sportveranstaltungen repräsentiert die Entschlossenheit von Hisense, eine globale Marke zu werden“, sagt Jia Shaoqian, CEO der Hisense Group, „Sie hilft Hisense, stärkere Beziehungen zu seinen weltweiten Verbrauchern aufzubauen und beschleunigt den Globalisierungsprozess des Unternehmens. Es schafft auch eine solide Grundlage für Hisense, um mit den innovativsten und führenden Marken der Welt zu wetteifern, um eine weltweit führende Marke zu werden. „

Laut Untersuchungen rund um die Veranstaltung steigerte das Sponsoring der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018 die Bekanntheit von Hisense TV in China um 12 % und weltweit um 6 %, wobei Großbritannien, Frankreich, Kanada, Russland, Spanien und Japan besonders gut abschnitten.

Hisense hat derzeit mehr als 90.000 Mitarbeiter weltweit, zusammen mit 16 Industrieparks und 16 Forschungs- und Entwicklungszentren, die ein multinationales, kooperatives F&E-System bilden. Das Unternehmen ist in den Bereichen Multimedia, Haushaltsgeräte, intelligente IT-Informationssysteme und moderne Dienstleistungen tätig und exportiert seine Produkte in über 160 Länder und Regionen. Laut Omdia ist Hisense der viertgrößte TV-Hersteller der Welt, gemessen an der Anzahl der ausgelieferten Geräte im Jahr 2020.

Die alle vier Jahre stattfindende FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist ein Highlight im globalen Fußball und eine wichtige Gelegenheit für Marken, innovative technologische Errungenschaften zu zeigen und das Fernseherlebnis der Fans zu verbessern. Hisense baut auf Innovationen, um verschiedene Lösungen für die immer vielfältigeren Bedürfnisse der Verbraucher zu bieten und Entwicklungen in der Industrie zu fördern.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 findet vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 statt.

