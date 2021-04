Samsung weitet TV Plus auf Smartphones und Tablets aus

Ab sofort ist Samsung TV Plus, eine der Top-Apps auf Samsung Smart TVs, im Galaxy Store und bei Google Play auch für Galaxy-Smartphones und Tablets verfügbar.

Die App bietet Nutzern eines Galaxy-Geräts sofortigen Zugriff auf 90 kostenlose Kanäle – ganz ohne Anmeldungen, Abonnements oder den Einsatz zusätzlicher Geräte.

Laut einem aktuellen Bericht von Samsung Ads werden werbebasierte, kostenfreie Streaming Dienste, genannt AVOD, auf Samsung TVs immer beliebter. Entsprach die Nutzungsdauer im Januar 2020 noch 23 Prozent der gesamten TV-Zeit, ist sie bis zum Ende des Jahres bereits auf 29 Prozent gestiegen. Entsprechend dieser Entwicklung baut Samsung sein TV Plus-Angebot weiter aus, um die Zuschauer dort abzuholen, wo sie ihre Zeit am liebsten verbringen – nicht nur am TV, sondern auch an ihren Smartphones und Tablets.

Samsung TV Plus ist für Besitzer eines Samsung Galaxy-Smartphones oder -Tablets verfügbar und startet ab sofort in Deutschland sowie Großbritannien. Im Laufe des Jahres wird das Angebot zudem auf weitere europäische Märkte ausgeweitet.

Das breitgefächerte Publikum an aktiven Nutzern, die auf den Dienst bereits über ihren Samsung Smart TV zugreifen, wird somit um eine weitere Zielgruppe erweitert. Nach dem erfolgreichen Start des Dienstes auf Smartphones und Tablets in den USA im vergangenen September sind nun auch Samsung Nutzer in Europa an der Reihe.

App herunterladen und sofort loslegen

Nutzer von Galaxy-Smartphones und Tablets erhalten Zugang zu einem umfangreichen Angebot aus hochwertigen Inhalten, die sie alle kostenlos auf Abruf genießen können – darunter verschiedene Shows und Kanäle, die fortlaufend ergänzt werden. Samsung TV Plus ist bereits auf allen Samsung Smart TV-Modellen ab Baujahr 2016 in 17 Ländern verfügbar.

Noch einfacher über Samsung Free

Ab dem 28. April wird der Dienst auch über die neue Samsung Free App zugänglich sein. Mit einem Wisch nach rechts können Nutzer Nachrichten lesen, Spiele spielen und TV Plus-Highlights direkt vom Startbildschirm aus ansehen, was den Zugriff auf die Lieblingssendungen ganz einfach macht. Auf Smartphones mit einem Upgrade auf R OS und allen Galaxy-Smartphones, die nach 2020 in den Verkauf gingen, ist Samsung Free bereits vorinstalliert. Nutzer vieler anderer älterer Modelle können Samsung Free direkt aus dem Samsung Galaxy Store herunterladen.

„Wir stellen den Nutzer und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt von allem, was wir tun. Die Einführung von Samsung TV Plus auf Smartphones sowie Tablets in Deutschland und Europa wird es uns ermöglichen, den Zuschauern spannende Inhalte auch für unterwegs anzubieten“, sagt Gerrit Povel, Head of Direct to Consumer Division bei Samsung Electronics Deutschland. „Dadurch möchten wir ihnen die Möglichkeit geben, unterschiedliche Inhalte so zu konsumieren, wie sie es am liebsten mögen – ob zuhause oder unterwegs.“

