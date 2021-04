Virtueller Showroom auf der Samsung-Homepage

Um Kunden, Partnern und Trainern auch weiterhin eine produktnahe Nutzungserfahrung zu bieten, hat Samsung einen virtuellen Showroom auf der seiner Homepage eingerichtet.

Interessierte können beim virtuellen Rundgang durch das Experience Studio for Connected Living verschiedene Anwendungsszenarien mit aktuellen Produkthighlights des Unternehmens virtuell erleben – und das ganz bequem vom heimischen Sofa aus. Die digitale Erlebniswelt ist dem Showroom in Schwalbach nachempfunden und kann auf der Samsung-Homepage besucht werden. Auf rund 250 virtuellen Quadratmetern erstrecken sich 21 Anwendungsbeispiele für mehr als 300 verschiedene Samsung-Produkte.

Wie lässt sich ein Galaxy-Smartphone mit dem Flip 2 verbinden, um darüber beispielsweise eine Präsentation mit seinen Kollegen zu teilen? Wie ist es möglich, sich den Kühlschrankinhalt des Family Hub™ auf dem Smartphone anzeigen zu lassen, während man gerade noch einkaufen ist? Die digital vernetzte Produktwelt von Samsung bietet zahlreiche Möglichkeiten. Um Kunden, Partnern und Trainern ein vernetztes Zuhause auch aus der Ferne näherzubringen, hat Samsung sein Experience Studio for Connected Living digitalisiert. Ab jetzt ist der virtuelle Showroom über die Homepage des Unternehmens abrufbar. Für ein ideales Erlebnis empfiehlt sich die Nutzung eines Chrome, Firefox oder Edge Internet-Browsers.

Produkte virtuell erleben

Samsung überführt sein Experience Studio for Connected Living, das im Dezember 2019 in der deutschen Unternehmenszentrale in Schwalbach eröffnet wurde, in eine digitale Umgebung. Durch den Einsatz von 360 Grad-Fotokugeln folgt der Aufbau des virtuellen Showrooms seinem Vorbild nicht nur bis ins Detail – die Nutzer haben über die intuitive Menüführung auch die Möglichkeit, sich frei auf der rund 250 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zu bewegen. So genügen bereits wenige Klicks, um zwischen der voll ausgestatteten Küche, einem gemütlichen Wohnzimmer oder einem vernetzten Konferenzraum zu wechseln und mehr über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Produkte zu erfahren.

„Durch die Digitalisierung verwandelt sich unser Experience Studio for Connected Living in ein intuitives Tool für Zuhause, das unserer Community frei zur Verfügung steht“, sagt Mario Winter, Vice President Marketing, Samsung Electronics GmbH. „Im Zusammenspiel mit den integrierten Funktionen, die unsere Plattform bietet, schaffen wir ein Erlebnis, das einem Besuch vor Ort sehr nahe kommt.“

Eine intuitive Plattform für Endkunden, Partner und Trainer

Trainer Robert empfängt die Nutzer zu Beginn des Rundgangs und führt sie im Rahmen kurzweiliger Videos in die unterschiedlichen Anwendungsbeispiele ein. Durch die detaillierten Erklärungen mit Hilfe der Kurzclips und den entsprechenden Links zum Samsung Online Shop, ist das Virtual Experience Studio eine Plattform, die sich als skalierbares Schulungstool anbietet. So ist der virtuelle Showroom nicht nur für Endkunden ausgelegt, sondern eignet sich auch für Vertriebsmitarbeiter und Handelspartner beispielsweise für Schulungsangebote.

Insgesamt hält das Experience Studio for Connected Living, das auf der Samsung-Webseite zum Thema Smart Home zu finden ist, 21 verschiedene Anwendungsbeispiele für mehr als 300 Produkte von Samsung und Drittanbietern bereit. Die konsequente Umsetzung des Projekts zeigt die Expertise, die Samsung rund um das vernetzte Leben bieten kann. „Um unserer Position im Smart Home-Segment gerecht zu werden, braucht es nicht nur fortschrittliche Produktideen, sondern auch smarte Präsentationsmöglichkeiten, die umfassend zugänglich sind“, verdeutlicht Mario Winter, Vice President Marketing, Samsung Electronics GmbH.

www.samsung.de