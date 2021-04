Mobiles Leichtgewicht ASUS ZenBook 14 Ultralight

Ab sofort ist das mobile Leichtgewicht ASUS ZenBook 14 Ultralight in Deutschland im Handel erhältlich.

Mit einem Gewicht von nur 980 Gramm und einer ausdauernden Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden ist das ZenBook 14 Ultralight ein perfekter Begleiter für einen mobilen Lifestyle. Gleichzeitig bietet es Power und Geschwindigkeit mit dem neuesten Intel Core i7 Prozessor und Intel Iris Xe Prozessorgrafik.

Starke Leistung in kompaktem Design

Mit seinem kompakten Slim Design und nur 980 Gramm Gewicht ist das ZenBook 14 Ultralight ideal für unterwegs, verzichtet aber dennoch nicht auf Leistung. Dafür verfügt es über einen Intel Core i7 1165G7 Prozessor der 11. Generation, bis zu 16 GB RAM und 512 GB SSD Speicher, sowie Intel Iris Xe Grafik. Für einen besonders schnellen Start von häufig verwendeten Programmen sorgt der 32 GB große Intel Optane Speicher.

Dank des nahezu rahmenlosen 14-Zoll-NanoEdge-Displays hat das ZenBook 14 Ultralight ein Screen to Body Verhältnis von 92 Prozent und ist bis zu 400 nits hell. Das smarte ErgoLift Design sorgt für eine komfortable Haltung in jeder Position und optimiert die Kühlung und Klangqualität. Seine überragende Soundqualität erhält es dank Harman/Kardon-zertifiziertem Soundsystem. Zudem verfügt das ZenBook 14 Ultralight über das NumberPad 2.0, mit dem sich das Touchpad mit nur einem Klick in einen LED-beleuchteten Ziffernblock verwandelt. Die WiFi 6-Konnektivität des Notebooks liefert schnelle drahtlose Geschwindigkeiten und reibungslose Verbindungen.

Das ZenBook 14 Ultralight gibt es in der Farbe Pine Grey mit edlem Metall Finish. Es ist nach dem anspruchsvollen Militärstandard MIL-STD 810H besonders stabil und belastbar.

