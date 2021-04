Fotoveranstaltung in Zingst findet nicht statt

Nachdem die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern den Lockdown bis vorläufig zum 09.05.2021 ausgesprochen hat, ist die Absage des Festivals unumgänglich.

Ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept sollten Workshops, Multivisionsshows, Fotografengespräche und zahlreiche Fotoausstellungen ab Ende Mai möglich machen.Jetzt informierte Matthias Brath, Geschäftsführer der Kur- und Tourismus GmbH, über die Absage und betont dabei: „Auch wenn wir aktuell keine Gäste in Zingst begrüßen können, so wird doch zu einem späteren Zeitpunkt das Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern wieder möglich sein. Darauf freuen wir uns und es geht jetzt darum, die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaffen, möglichst vielen Gästen für einen möglichst langen Zeitraum die Inhalte unseres Festivals zugänglich zu machen.“Dazu gehört, dass ausnahmslos alle Festival-Ausstellungen aufgebaut und weitestgehend bis in den Herbst hinein zu sehen sein werden. Rico Nowicki, Produktmanager Fotografie erläutert: „Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir einige der vorbereiteten Inhalte in Teilen modifizieren und in den kommenden Monaten durchführen. Darüber hinaus haben die Planungen für das 15. Umweltfotofestival „horizonte zingst“ bereits begonnen; es findet statt vom 20. bis 29.05.2022.“