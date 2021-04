Sharp bringt weltweit größtes 8K-Display auf den Markt

Sharp gibt die Einführung seines neuen elektronischen 8K-LCD-Displays mit UV²A-Technologie bekannt.

Das 8M-B120C ist mit 120 Zoll das derzeit größte 8K-Display auf dem Markt und wurde speziell für die Wiedergabe besonders realistischer Bilddetails in hoher Qualität entwickelt. Damit eignet es sich für professionelle Umgebungen, in denen ein hohes Maß an Bildpräzision und Schärfe gefragt ist.

Detailtreue und Präzision für höchste Anforderungen

Das 8M-B120C ist mit einem vier Quadratmeter großen LCD-Screen mit 33 Millionen Pixeln ausgestattet. Die so erreichte Auflösung ist viermal höher als bei 4K Ultra HD und 16-mal höher als bei Full HD. Die Bilder werden in einer höheren Auflösung dargestellt, als das menschliche Auge erfassen kann. Dies bietet enorme Vorteile für Unternehmen, bei denen es auf hohe Detailtreue und Präzision ankommt, etwa in der Rundfunk-, Design- und Medizinbranche sowie in kritischen, datenintensiven Umgebungen wie bei der Flugsicherung und an der Börse.

Dank seiner breiten Farbskala und der optimierten LED-Hintergrundbeleuchtung überzeugt das 8K-Display mit einer außergewöhnlichen Bildqualität und einer verbesserten Farbgenauigkeit. HDR (High Dynamic Range) verbessert die Tiefe und Natürlichkeit der Bilder mit stärkeren Kontrasten und einem erweiterten Farbspektrum und lässt die Farben noch satter wirken. Das Display punktet mit einer Leuchtdichte von 600 cd/m² und Spitzenwerten von bis zu 1.000 cd/m², die in Verbindung mit bis zu 2.048 lokal dimmbaren Zonen für hohe Kontraste sorgen.

Umfangreiche Funktionalität

Zur reibungslosen Verarbeitung von Videos verwendet das 8M-B120C einen Frame-Doubler mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bzw. 120 Bildern pro Sekunde, was der doppelten Geschwindigkeit der meisten modernen Displays entspricht (60 Hz). Dies reduziert Unschärfen bei schnellen Bewegungen und lässt Action-Szenen noch realistischer wirken.

Vier HDMI 2.0a-4K-Eingänge ermöglichen es, 8K-Signale nahtlos zuzuspielen und den Bildschirm zu teilen (2×2). Über den integrierten HDMI 2.1-Anschluss können Anwender Geräte mit einem einzigen Kabel mit einer Bandbreite von bis zu 48 GB/s anschließen.

Peter Heins, Senior Product Manager Visual Solutions Europe bei Sharp Business Systems, erklärt: „Der Neuzugang im 8K-Ökosystem von Sharp bietet unsere erstklassige 8K-Technologie in Form des größten Displays, das im Handel erhältlich war. Wir freuen uns, unser 8K-Sortiment weiter auszubauen, um Unternehmen mit besonders hohen Ansprüchen an Bildpräzision und Schärfe auch künftig optimal zu unterstützen.“

www.sharp.de