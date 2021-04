Microsoft hat heute Microsoft Surface Laptop 4 für digitale Meetings angekündigt, der ab April verfügbar ist.

Das Nachfolger-Modell im bekannten Design gibt es wahlweise mit Intel Core Prozessor oder AMD Ryzen Chip Surface Edition. Surface Laptop 4 wird in Deutschland ab einem Preis von 1.129 Euro ab dem 27. April 2021 erhältlich sein und ist ab sofort vorbestellbar. Privatkunden erhalten das Device im Microsoft Store oder bei einem Surface Fachhändler. Geschäftskunden wenden sich an autorisierte Reseller. Die neuen Surface Headphones 2+ for Business mit Microsoft Teams Zertifizierung werden ab 11. Mai 2021 zum Preis von 329,99 Euro für Unternehmenskunden verfügbar. Es wurden darüber hinaus zwei für Microsoft Teams zertifizierte Headsets, ein Speaker und eine Webcam vorgestellt. Das neue PC-Zubehör wird im Sommer für Privat- und Firmenkunden verfügbar.

„Mit Surface bieten wir Unternehmen ganzheitliche Hardwarelösungen für Remote Work, die Kund*innen im Hier und Jetzt weiterhelfen“, so Robin Wittland, Director Business Group Surface bei Microsoft Deutschland. „Leistungsstarke Laptops und für Microsoft Teams zertifiziertes Zubehör erlauben Firmenkunden eine optimale Präsenz in digitalen Meetings und unterstützen bei aktuellen wie zukünftigen Herausforderungen einer hybriden Arbeitswelt.“

Surface Laptop 4: Bis zu einen Tag mehr Akkulaufzeit

Surface Laptop 4 kommt im gleichen ikonischen Design wie der Vorgänger. Nutzer*innen haben weiterhin die Wahl zwischen einem 13,5- oder 15-Zoll-PixelSense-Touch-Display sowie zwischen einem Metallgehäuse oder Alcantara-Tastaturüberzug. Die vierte Generation von Surface Laptop hat mit bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit Energie für rund einen Arbeitstag mehr im Vergleich zum Vorgänger. Ausgestattet ist Surface Laptop 4 wahlweise mit Intel Core Prozessoren der 11. Generation oder den AMD Ryzen Prozessoren speziell für Surface, die das Gerät um 70 Prozent schneller machen. Erstmals werden neben den 15-Zoll-Varianten auch 13,5-Zoll-Modelle mit dem AMD-Chip ausgestattet sein. Die Ausstattung der neuen Surface Laptops sorgt für optimale Bedingungen bei virtuellen Meetings: Eine HD-Frontkamera, die auch bei schwachen Lichtverhältnissen ein klares Bild liefert, Studio-Mikrofone, ein kontrastreiches Touchscreen-Display mit 201 PPI und Omnisonic-Lautsprecher. Surface Laptop 4 wird für private Anwender*innen ab 1.129 Euro mit 13,5-Zoll-Display und ab 1.449 Euro mit 15-Zoll-Display erhältlich sein. Geschäftskunden erhalten die Variante mit kleinerem Bildschirm ab 1.249 Euro und die Modelle mit größerem Bildschirm ab 1.549 Euro mit Windows 10 Pro. Das Device wird zum ersten Mal auch in der Farbe Eisblau angeboten.

„Mit Surface Laptop 4 entwickeln wir eines unserer beliebtesten Modelle konsequent weiter und bieten damit Nutzer*innen ein Gerät, das sie in ihrem Alltag begleitet: Ob Videokonferenzen, zum Serienstreaming oder beim Lernen von Zuhause – das Surface Laptop 4 unterstützt und inspiriert in jeder Situation“, sagt Matthew Linden, Leiter Geschäftsbereich Surface Consumer und PC-Zubehör DACH bei Microsoft Deutschland.

Bis zum 26. April erhalten Kund*innen Surface Earbuds kostenlos zu ihrer Vorbestellung dazu. Das Angebot gilt für Privatkund*innen im Handel sowie im Microsoft Store. Darüber hinaus erhalten berechtigte Student*innen, Eltern und Lehrkräfte 10 Prozent Ermäßigung auf Surface Laptop 4 im Microsoft Store.

Surface Headphones 2+ for Business mit Microsoft Teams Zertifizierung

Die neuen Surface Headphones 2+ speziell für Geschäftskunden bieten die beliebten Funktionen des Vorgängers, sind aber nun neu für Microsoft Teams zertifiziert. Sie kommen mit Active-Noise-Cancelling (ANC) mit 13 Regulierungsstufen, innovativen Einstellrädern auf beiden Ohrmuscheln, insgesamt acht Mikrofonen, bis zu 18,5 Stunden Musikhören und bis zu 15 Stunden Anrufzeit. Über die integrierte Microsoft Teams Taste können Nutzer*innen noch einfacher einem Meeting beitreten oder einen Anruf entgegennehmen. Eine physische Stummschalttaste und eine LED-Stummschaltanzeige bieten mehr Kontrolle in Gesprächen. Ein USB-Dongle für On-Ear-Teams-Steuerung und verbesserte Remote-Anrufe wird mitgeliefert. Die Surface Headphones 2+ for Business sind zum Preis von 329,99 Euro für Firmenkunden erhältlich.

Microsoft Modern USB & Wireless Headsets

Die für Microsoft Teams zertifizierten Microsoft Modern Headsets ermöglichen eine bessere Konzentration und unterstützen zudem den Privatsphärenschutz bei Anrufen – insbesondere in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen. Wie die Surface Headphones 2+ for Business sind auch die beiden Headsets mit einer integrierten Microsoft Teams Taste, einer Stummschalttaste und einer LED-Stummschaltanzeige ausgestattet. Die beiden Headsets werden im Sommer auf dem deutschen Markt erhältlich sein – das Modern USB Headset ab 56,99 Euro und das Modern Wireless Headset ab 104,49 Euro.

Microsoft Modern USB-C Speaker

Der Microsoft Modern USB-C Speaker bietet hochwertige Audioqualität für den Arbeitsalltag – beispielsweise für digitale Meetings, Anrufe oder gelegentliches Musikhören. Er verfügt über die gleichen intuitiven Bedienelemente wie das Modern USB Headset und ist für Microsoft Teams zertifiziert. Mit einem leistungsstarken Lautsprechertreiber, zwei Mikrofonen sowie intuitiven Bedienelementen und Anzeigen unterstützt der Speaker Anwender*innen in Microsoft Teams Meetings. Über das kompakte Design mit integrierter Kabelaufbewahrung nimmt er nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein und kann unabhängig vom Arbeitsplatz überall hin mitgenommen werden. Den Microsoft Modern USB-C Speaker gibt es im Sommer 2021 ab einem Preis von 104,49 Euro.

Microsoft Modern Webcam

Über die Microsoft Modern Webcam ergänzen Kund*innen ihren Arbeitsplatz um eine hochwertige, zuverlässige und für Microsoft Teams zertifizierte Kamera für digitale Videokonferenzen. Sie lässt sich einfach an einen Monitor oder Laptop anschließen sowie auf einem Stativ befestigen. Die Webcam erlaubt Anwender*innen, außergewöhnliche 1080p-Videos zu erstellen und bietet Features wie HDR und ein für Meetings optimiertes Sichtfeld von 78 Grad. True Look ermöglicht zudem eine optimale Darstellung von Nutzer*innen in Videokonferenzen durch einen automatischem Weißabgleich, eine automatische Lichtanpassung sowie die Möglichkeit, Gesichtsunebenheiten auszugleichen. Über die integrierte und einfach zu öffnende bzw. zu schließende Sichtschutzklappe mit LED-Nutzungsanzeige teilen Kund*innen ihr Video-Bild nur dann, wenn sie es wollen. Die Microsoft Modern Webcam wird im Sommer 2021 ab einem Preis von 75,99 Euro verfügbar.

