Samsung verlängert PremiumPlus Aktion für Fernseher

Samsung verlängert die PremiumPlus Aktion für Fernseher bis in den Mai.

Ursprünglich bis zum 28. März angesetzt, bietet Samsung nun bis zum 5. Mai entweder großzügige Cashback-Prämien beim Kauf eines teilnehmenden QLED TVs oder die passende Soundbar kostenlos zum TV dazu.

Fans von hochwertigem Home-Entertainment bekommen jetzt noch länger die Chance, ein großartiges TV-Erlebnis zu genießen. Wer großen Wert auf gute Bildqualität legt und sich für ausgewählte QLED TVs entscheidet, kann über die PremiumPlus Aktion noch bis zum 5. Mai den dynamischen Sound einer passenden Samsung Soundbar der Q-Serie direkt kostenfrei dazu erhalten. Ist schon eine Soundbar vorhanden, haben Kunden alternativ die Möglichkeit, sich für einen attraktiven Cashback-Deal zu entscheiden.

Dynamisches Sound-Duo: QLED TV und Q Soundbar

Seit dem 13. Januar und jetzt noch bis zum 5. Mai können Käufer eines Samsung Aktions-TVs direkt die passende Q Soundbar dazu erhalten. Das betrifft die Modelle Q950T (65, 75, 85 Zoll)2, Q800T (65, 75, 82 Zoll)3, Q95T (75, 85 Zoll)4, Q90T (75 Zoll)5, Q80T (85 Zoll)6, Q70T (85 Zoll)7 sowie The Frame LS03T (75 Zoll)8. Je nach Modell gibt es eine HW-Q70T, HW-Q800T oder HW-Q950T Soundbar kostenlos zum TV dazu9.

Über die auf vielen der Aktions-TVs verfügbare Funktion Q-Symphony10 verschmelzen TV und Soundbar zu einem gemeinsamen Soundsystem. Neben den Lautsprechern der Soundbar werden bei Q-Symphony ergänzend die oberen Lautsprecher des TVs mitgenutzt, wodurch der Nutzer noch tiefer ins Geschehen seiner Lieblingsinhalte eintauchen kann.

Klingende Soundbar oder klingelnde Kasse?

Alternativ zur Soundbar haben Kunden auch die Möglichkeit, sich für eine Cashback-Prämie bei jedem teilnehmenden Aktionsgerät zu entscheiden. So erhalten Käufer bei Modellen wie dem Q800T7 in 75 Zoll7 eine Cashback-Zahlung von 800 Euro. Insgesamt wurden die Cashbacks in der Verlängerung der PremiumPlus Aktion für fünf 8K Aktions-TVs deutlich erhöht. So bekommen Kunden beim Kauf eines Q950T in 75 Zoll2 oder eines Q800T3 in 82 Zoll anstatt 500€ nun 1200€ Cashback bzw. beim Kauf eines Q800T3 in 75 Zoll oder eines Q950T2 in 65 Zoll 800€ anstatt vormals 500€ Cashback.

Kunden können ihr Gerät wie gewohnt über den Samsung Online Shop unter samsung.com/de bestellen oder beim Fachhändler kaufen. Bei der Bestellung im Samsung Online Shop wird der jeweilige Cashback-Betrag automatisch vom Verkaufspreis des Produkts abgezogen.

Kauft der Kunde sein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler, zahlt er zunächst den üblichen Preis und kann das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/premiumplus registrieren. Ist dies erfolgreich erledigt, erhält der Käufer die Gutschrift des Cashback innerhalb von 45 Werktagen auf sein Konto überwiesen. Wichtig ist hier, dass das Gerät mit einem länderspezifischen Modell-Code gekennzeichnet sein muss, der es zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter samsung.de/premiumplus zu finden.

Der Aktionszeitraum von Samsung PremiumPlus verlängert sich bis zum 5. Mai 2021. Registrierungen der im Handel erworbenen Produkte sind bis zum 23. Mai 2021 online möglich. Bei Fragen zum Registrierungsprozess können sich Kunden unter der Telefonnummer 06196 / 77555 – 12 oder per E-Mail an aktionen@samsung.de an unseren Support wenden.

www.samsung.de