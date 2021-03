Änderungen in der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH

Uwe Raschke (63) und Dr. Michael Bolle (59) werden zum 30. Juni 2021 nach jahrzehntelanger, erfolgreicher Arbeit aus der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH ausscheiden.

Uwe Raschke geht in den Ruhestand, während sich Dr. Michael Bolle künftig im Kontext High-Tech Industrie und Startups engagieren will.

Gesellschafter und Aufsichtsrat danken Uwe Raschke und Dr. Michael Bolle für ihr langjähriges, hohes Engagement. „Uwe Raschke hat starke Impulse in- und außerhalb des Unternehmens gesetzt. Er war nicht nur ein wichtiger Wegbereiter neuer Managementmethoden und agiler Arbeitsweisen. Er hat auch frühzeitig die Konsumentenerwartungen bei der Produkt- und Serviceentwicklung in den Mittelpunkt gestellt und so die User Experience als wesentlichen Erfolgsfaktor im Unternehmen verankert“, sagte Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung. „Die sehr positive Entwicklung im Bereich Consumer Goods ist ebenso sein Verdienst wie der starke Ausbau des Geschäfts in den von ihm verantworteten Regionen. Zudem zeichnete er für die gelungene Integration des ehemaligen Gemeinschaftsunternehmens BSH Bosch und Siemens Hausgeräte in die Bosch-Gruppe verantwortlich.“

Uwe Raschke ist seit Juli 2008 Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH und verantwortete zunächst die Region Asien-Pazifik mit Sitz in Shanghai. Seit 2013 ist er für den Unternehmensbereich Consumer Goods mit den Geschäftsbereichen Power Tools und der BSH Hausgeräte GmbH zuständig sowie für die Koordination der Aktivitäten in Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Er hat bei Bosch 1984 begonnen und blickt auf eine mehr als 35-jährige Karriere im Unternehmen.

Über Bolle sagte Denner: „Michael Bolle hat als CTO und CDO den digitalen und technologischen Wandel des Unternehmens konsequent vorangetrieben und die Technologie- und Produktstrategie eng mit der IT-Strategie des Unternehmens verzahnt. Dabei wurden wichtige strategische Weichen gestellt, um Bosch als innovatives IoT-Unternehmen auch auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) voranzubringen“, betonte Denner. „Dazu gehören der Aufbau des Bosch Center for Artificial Intelligence, der Bau des neuen KI-Campus in Tübingen, das KI-Qualifizierungsprogramm für 20 000 Beschäftigte und die Einführung des Bosch KI-Kodex, der auch einen Beitrag zur wichtigen gesellschaftlichen Debatte rund um KI leistet.“ Dr. Michael Bolle ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, Chief Technology Officer (CTO) und Chief Digital Officer (CDO). Der promovierte Ingenieur hat 1992 bei Bosch begonnen und ist seit mehr als 25 Jahren im Unternehmen – mit einer Unterbrechung als Unternehmensgründer eines High-Tech Startups von 1999 bis 2003.

Franz Fehrenbach, geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Indust¬rietreuhand KG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH ergänzte: „Aufsichtsrat und Gesellschafter danken Uwe Raschke und Michael Bolle für ihre jahrzehntelange, erfolgreiche Tätigkeit im Unternehmen. Sie haben mit Weitsicht und hohem persönlichen Engagement Großes zur Weiterentwicklung der Bosch-Gruppe und zum Wohl des Unternehmens beigetragen. Dafür gebührt ihnen unsere hohe Anerkennung.“

Neuordnung innerhalb der Geschäftsführung zum 1. Juli 2021

Die Aufgaben werden innerhalb der Geschäftsführung neu geordnet: Dr. Volkmar Denner übernimmt von Bolle die Funktion des CTO, die er bereits bis Mitte 2018 inne hatte, und die Verantwortung für das Chief Digital Office. Die Zuständigkeit für das zentrale Qualitätsmanagement, die derzeit auch bei Bolle liegt, übernimmt Dr. Stefan Hartung (55), Bosch-Geschäftsführer und Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions.

Dr. Christian Fischer (52) übernimmt von Raschke zusätzlich die Verantwortung für den Unternehmensbereich Consumer Goods mit den Geschäftsbereichen Power Tools und BSH Hausgeräte GmbH sowie die Koordination der Aktivitäten in Europa, Mittlerer Osten und Afrika sowie in Südostasien und Australien. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler ist in der Geschäftsführung verantwortlich für den Unternehmensbereich Energy and Building Technology. Zudem ist er auch Chief Performance Officer der Bosch-Gruppe.

Neuer Chief Digital Officer

Chief Digital Officer der Bosch-Gruppe wird zum 1. Juli 2021 Dr. Tanja Rückert (51). Die promovierte Chemikerin ist seit Juli 2018 in der Bosch-Gruppe tätig und leitet derzeit erfolgreich den Geschäftsbereich Bosch Building Technologies. Sie ist eine international ausgewiesene Expertin rund um das Thema Software und Internet der Dinge sowie Industrie 4.0. Tanja Rückert berichtet in der neuen Funktion als President direkt an Volkmar Denner. Zu ihrem künftigen Verantwortungsbereich gehören der Servicebereich Information Systems and Services, die zentrale Funktion Internet of Things and Digitalization sowie die Produktbereiche Bosch.IO Connect, Bosch.IO X, Residential IoT Services, Software and Digital Solutions.

