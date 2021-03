WISI setzt erfolgreiche Webinar-Reihe zum Thema TV-Versorgung fort

Auch in diesem Jahr setzt WISI als führender Anbieter von TV-Empfangs- und Verteiltechnik seine im vergangenen Jahr erfolgreich gestartete Webinar-Reihe zum Thema TV-Versorgung fort

In den jeweils einstündigen Veranstaltungen wird von WISI-Schulungsleiter Norbert Bohn in bewährter Weise gezielt Fachwissen über aktuelle und kommende Entwicklungen beim TV-Empfang via Satellit, Kabel und IP-Netze sowie die technische Aufbereitung der Programme verständlich vermittelt. Die Webinar-Reihe wendet sich an alle Interessierten aus den Bereichen Handwerk, Handel und Planer. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt WISI unter http://webinare.wisi.de entgegen.

Für 2021 sind bisher folgende Termine und Themen geplant:

· 25.03.2021, 10:00 Uhr: Signalaufbereitung für kleine und mittlere Anlagenkonzepte mit Micro Headend

· 14.04.2021, 10:00 Uhr: Planungsgrundsätze für TV-/ Radio-Versorgung

· 15.04.2021, 10:00 Uhr: Upgrade für Kabelfernsehen

· 22.04.2021, 10:00 Uhr: Anwendungsmöglichkeiten mit Tangram und Chameleon

· 28.09.2021, 10:00 Uhr: Lösungskonzepte für SAT-Empfang

· 29.09.2021, 10:00 Uhr: Hausverteiltechnik für Kabelfernsehen und nach Aufbereitungen

· 12.10.2021, 10:00 Uhr: Signalaufbereitung für kleine und mittlere Anlagenkonzepte mit Micro Headend

· 13.10.2021, 10:00 Uhr: Planungsgrundsätze für TV-/ Radio-Versorgung

· 26.10.2021, 10:00 Uhr: Upgrade für Kabelfernsehen

· 27.10.2021, 10:00 Uhr: Anwendungsmöglichkeiten mit Tangram und Chameleon