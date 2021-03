Bessere Haltung durch InLine Monitor Podest

Der Nacken zwackt, der Rücken spannt. Gerade im Home Office sorgt das Monitor Podest von InLine für bessere Haltung.

Im Homeoffice entsprechen zum Workspace umgedeutete Küchen- oder Wohnzimmertische selten den Bedingungen für körperfreundliches Arbeiten. InLines neues Monitor Podest+ mit USB-Anschlussbuchsen hebt den Bildschirm auf nackenfreundliche Höhe, während die Fußauflage angenehm erdet. Eine spezielle Kabelklemme mit Silikonschutz gegen Kratzer verlagert Steckdosenleisten bequem in Tischhöhe. Interessierte finden die haltungsfördernden Produkte im Handel oder unter www.inline-info.com.

Kopf hoch

Regelmäßig recken und strecken, Schulterkreisen nicht vergessen und zwischendurch aufstehen, um sich zu lockern – so der Plan. Im Arbeitsalltag schwinden die Vorhaben so schnell wie Dehnbarkeit und aufrechte Haltung. In der Ecke, die zuhause das Büro markiert, freuen sich viele schon darüber, überhaupt einen Platz für sich zu haben; Ergonomie rangiert nicht oben auf der Liste. Um Spannungskopfschmerz vorzubeugen und auch bei längeren Videocalls eine entspannte Figur zu machen, versetzt InLines Monitor Podest+ den Bildschirm acht Zentimeter in die Höhe. Die neue Position unterstützt das Sitzen mit geradem Rücken und wohltuender Kopfhaltung. Eine Maximal-Kapazität von 15 kg trägt massive oder Widescreen-Monitore. Nebenher räumt das Podium auf: Unter seiner Ablagefläche verstecken sich Kabel, Kram und Stifte. Zwei integrierte USB 3.2-Buchsen laden Powerbank und andere elektronische Survival-Tools auf, während der QuickCharge3-Ladeport Handys mit Power flutet. Design aus Birkenholz-Optik und Stahl fügt sich ins heimische Interieur.

Fester Stützpunkt

Sitzen kleinere Menschen im Homeoffice auf herkömmlich hohen Stühlen, ruht der untere Beinbereich nicht in ganzer Fülle auf dem Boden. Oberschenkel lasten schwer auf der Stuhlkante, hemmen Blutzirkulation und begünstigen Krampfadern. InLines Fußauflage aus schwarzem Kunststoff nimmt den Druck. Für 10 Kilo Gewicht geeignet, bettet sie Füße in erhöhte, sacht auseinander strebende Position und verleiht ein angenehmes Gefühl von Halt und festem Boden.

