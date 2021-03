Das neue 5.1-Kanal-Heimkino-Soundbar-System HT-S40R von Sony versetzt dank echtem Surround-Sound Zuschauer mitten in ihre Lieblingsfilme.

Das kabellose Design schafft Kinoatmosphäre ohne Komplikationen. Nicht nur Filme klingen fantastisch – das HT-S40R macht auch Musik zum Genuss. Mit sattem, echtem 600 Watt 5.1-Kanal-Surround-Sound und kabellosen Rear-Lautsprechern erweckt das HT-S40R jeden Film zum Leben.

Fantastischer Sound

Die Kombination aus Soundbar, Subwoofer und kabellosen Rear-Lautsprechern ermöglicht ein hervorragendes Audioerlebnis mit dynamischem Klang, der den ganzen Raum erfüllt.

Das HT-S40R punktet mit einer Gesamtausgangsleistung von 600 Watt, echtem 5.1-Kanal-Surround-Sound und Dolby Audio-Technologie. Der mitreißende Klang versetzt die Zuschauer direkt ins Geschehen. Die kleinsten Details sind zu hören und lassen in Filmen und Serien jede Szene lebendig und realistisch wirken.

Klangerlebnis ohne Kabelchaos

Mit dem neuen HT-S40R können die Nutzer ihr Heimkinosystem ganz nach Wunsch einrichten – mit einem Minimum an Kabeln. Da die rückwärtigen Lautsprecher von einem kabellosen Verstärker versorgt werden, müssen keine störenden Kabel durch den Raum verlegt werden. So bietet das Soundsystem Kinoklang ohne Komplikationen.

Wer sich noch weniger Kabel im Wohnzimmer wünscht, kann mit einem Sony BRAVIA Fernseher, der kabellose Verbindungen unterstützt, den Ton ohne Kabel an das Heimkinosystem übertragen.

Das HT-S40R lässt aber nicht nur Filme fantastisch klingen, sondern auch Musik. Die Benutzer können Musik via Bluetooth kabellos vom Smartphone streamen oder den USB-Anschluss nutzen, um Audioklänge von einem USB-Gerät abzuspielen.

Attraktiver Look für jedes Wohnzimmer

Das Design war bei der Entwicklung des HT-S40R ein maßgeblicher Gesichtspunkt. Mit der schlanken, kompakten Soundbar, einem dezenten Subwoofer und kabellosen Rear-Lautsprechern passt das HT-S40R perfekt zu den BRAVIA Fernsehern und fügt sich harmonisch in jedes Wohnzimmer ein. Die kompakte Soundbar und die rückwärtigen Lautsprecher können auch an der Wand aufgehängt werden, und der kabellose Verstärker lässt sich ganz nach Wunsch platzieren – auf einem Beistelltisch ebenso wie an der Wand.

Einrichten in Sekunden

Das HT-S40R ist nach dem Auspacken praktisch sofort einsatzbereit. Einfach die Soundbar mit dem Subwoofer und die Rear-Lautsprecher mit dem kabellosen Verstärker verbinden, den Subwoofer mit den mitgelieferten Kabeln an einen Fernseher anschließen1 – und schon können sich die Benutzer entspannt zurücklehnen und echten 5.1-Kanal-Surround-Sound genießen. Das HT-S40R verfügt über HDMI ARC sowie einen optischen und einen analogen Eingang.

Optionale Soundeinstellungen

Das Lautsprechersystem bietet vier verschiedene Klangmodi: Kino, Musik, Standard und automatischer Sound. So können die Nutzer immer den passenden Modus für die aktuelle Hörsituation auswählen. Außerdem stehen ein Nacht- und ein Sprachmodus zur Verfügung, um zusammen mit der Lautstärkeregelung des Subwoofers die Wiedergabe bei Bedarf noch feiner anzupassen.

