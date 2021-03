Das neue Schnurlostelefon FRITZ!Fon C6 Black von AVM für das Homeoffice ist ab sofort auch in der Farbvariante schwarz erhältlich.

Das vielseitige Schnurlostelefon bietet alle von FRITZ!Fon bekannten Highlights wie HD-Telefonie, Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher. Ebenso können Nutzer ihre Smart-Home-Anwendungen oder Mediaserver mit dem DECT-Telefon steuern. Komfortfunktionen wie Internetradio, E-Mail-Empfang, Babyfon oder Weckruf machen das FRITZ!Fon C6 Black zu einem Allround-Talent. Interessant für Vieltelefonierer im Homeoffice: Ein besonders leistungsfähiger Akku mit smartem Energiemanagement ermöglicht eine Gesprächsdauer von maximal 16 Stunden und Standby-Zeiten von bis zu 12 Tagen. Die ergonomische Form und eine optimierte, beleuchtete Tastatur runden das Design ab. Mit dem neuesten FRITZ!OS 7.25 für FRITZ!Box gibt es nun sogar die Möglichkeit, Wetterdaten auf dem Startbildschirm anzuzeigen. Das FRITZ!Fon C6 Black ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet 79 Euro (UVP).

Telefonie, Smart-Home- und Media-Steuerung

Das FRITZ!Fon C6 Black steht durch die Unterstützung von HD Voice und Full-Duplex-Freisprechen für perfekte Sprachqualität. Außerdem bietet es die gewohnten Telefonie-Features der FRITZ!Fon-Reihe: Anklopfen, Anrufliste, Babyfon, Rufumleitung, Makeln, Dreierkonferenz, Kurzwahlen, Rufnummernsperre, Vermitteln, Weckruf und noch vieles mehr. Im smarten FRITZ!-Heimnetz wird das FRITZ!Fon C6 Black zur optimalen Fernbedienung für viele Anwendungen: etwa zur Steuerung der intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210, des Heizkörperreglers FRITZ!DECT 301 und der smarten LED-Lampe FRITZ!DECT 500. Außerdem empfängt das FRITZ!Fon C6 Black Live-Bilder von Türsprechanlagen. Die Tür kann auch gleich mit dem Telefon geöffnet werden. Der integrierte Mediaplayer ermöglicht es, die auf der FRITZ!Box oder anderen Mediaservern gespeicherte Musik oder Fotos komfortabel wiederzugeben – auf Wunsch sogar am Smart-TV oder einem WLAN-Lautsprecher. Weitere Dienste wie E-Mail-Empfang, Internetradio oder das Abspielen von Podcasts ergänzen die Ausstattung. Durch vereinfachtes Vor- und Zurückspulen fällt die Medienwiedergabe dabei kinderleicht.

Einfach und komfortabel

Eingegangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, E-Mails etc. werden auf dem Display und per Nachrichtentaste signalisiert und sind auf Knopfdruck verfügbar. Dank des besonders starken Akkus kann man bis zu 16 Stunden telefonieren. Für längere Akkulaufzeiten im Standby sorgen sensible Helligkeits- und Näherungssensoren, die die Beleuchtung des hochwertigen Farbdisplays und der Tastatur je nach Umgebungslicht anpassen. Ein integrierter Bewegungssensor weckt das Telefon aus dem Standby, sobald der Nutzer es in die Hand nimmt. Insgesamt ist somit eine Standby-Zeit von 12 Tagen möglich. Das optimierte Design macht die Bedienung des FRITZ!Fon C6 Black außerdem noch angenehmer: Durch seine Ergonomie liegt das Telefon stets gut in der Hand und fühlbare Punkte auf der Tastatur erleichtern das Tippen.

Der perfekte Partner für die FRITZ!Box

Im Zusammenspiel mit einer FRITZ!Box bietet das DECT-Telefon bis zu fünf digitale Anrufbeantworter, eine übersichtliche Anrufliste, Telefonbücher einschließlich Online-Kontakten sowie Sperrlisten für unerwünschte Anrufer und vieles mehr. Bei Telefonaten wird im FRITZ!Fon C6 Black der entsprechende Orts- oder Ländername im Display des Telefons angezeigt und Nutzer können bis zu fünf eigene Klingeltöne hinzufügen. Außerdem ist es möglich, über das FRITZ!Fon ein Update der FRITZ!Box durchzuführen. Erweitert wurde auch das Schalten des WLAN-Gastzugangs oder von Smart-Home-Geräten über das FRITZ!Fon, auf Wunsch auch PIN-geschützt. Mit der Zeitsteuerung für Rufumleitungen können Anwender flexibel festlegen, ob und wann bestimmte Rufumleitungen aktiv sind.

www.avm.de